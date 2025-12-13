La Policía del Chubut detuvo en Bs. As. a los prófugos del crimen de un joven cuyo cuerpo apareció en Playa Magagna

Luego de arduas tareas de investigación que involucraron intervenciones telefónicas, trabajos de seguimiento y ubicación de antenas de telefonía celular, seguimiento de utilización de billeteras virtuales y otras tareas de investigación, en horas del mediodía de este sábado, una comisión de la División Policial de Investigaciones Rawson detuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los prófugos y principales sospechosos del homicidio de Mario Giannobile, cuyo cuerpo apareció en Playa Magagna.

Los efectivos de la fuerza provincial viajaron hasta Buenos Aires trabajando varios días junto a sus pares de la Policía de la Ciudad para corroborar la información que obtenida de las pesquisas realizadas en el marco de las actuaciones caratuladas: “Ministerio Público Fiscal S/Investigación Pto Homicidio R/Víctima Mario Giannobile Playa Unión año 2025”.

Con toda esta labor, los policías del Chubut lograron en la zona de Parque Lezama, reconocer a los dos prófugos: Fabián Sampietro y Francisco García, quienes intentaron eludir a los investigadores identificándose con nombres falsos, incluso presentando Documentos Apócrifos.

Sampietro se había identificado como Sergio Ubaldo Rodríguez; mientras que García lo hizo como Mauricio Germán Monzón. Esta maniobra no pudo engañar a los efectivos de la DPI Rawson, quienes los tenían claramente identificados, por lo que procedieron a su inmediata detención, en forma conjunta con efectivos de la División Capturas de la Policía de la Ciudad.

Es de destacar que durante la investigación del hecho y en el marco de las tareas de inteligencia llevadas adelante por la Policía del Chubut, se realizaron múltiples allanamientos en Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Playa Unión, incluso en Mendoza, ya que los análisis de inteligencia criminal permitieron establecer todo el recorrido que los prófugos realizaron hasta lograrse, este sábado 13 su detención.

Asimismo, es importante resaltar que, con un trabajo conjunto y mancomunado entre el Ministerio Público Fiscal, la Policía del Chubut y con el vital aporte de la Policía de la Ciudad, se logró la detención de dos peligrosos delincuentes que, desde ocurrido el hecho y utilizando diferentes ardides, recorrían el país intentando evadir a la Justicia.

Ahora solo resta efectivizar su traslado hasta Chubut para que respondan por el crimen del joven encontrado en Playa Magagna.

*Quienes son los dos detenidos*

Fabián Sampietro es un conocido delincuente que ha purgado condenas por homicidio y por privación ilegítima de la libertad agravada en las jurisdicciones de La Plata y Buenos Aires donde pasó gran parte de su vida detenido en diferentes unidades carcelarias. Su último lugar de detención fue en la Unidad 6 de Rawson, desde donde recuperó la libertad en el año 2019.

Durante todo su proceso carcelario tuvo intentos de fuga y participó en innumerables motines. También posee antecedentes por delitos contra la propiedad, robos agravados en poblado y en banda tanto en Chubut como en Buenos Aires, adulteración de automotores y procesos penales por narcotráfico, siendo una persona de alta peligrosidad para la sociedad.

Respecto a Francisco García también posee antecedentes por narcotráfico en la Provincia del Chubut.