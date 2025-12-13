Día Nacional del Petróleo: 13 de Diciembre de 2025

El Día Nacional del Petróleo se celebra en Argentina cada 13 de diciembre, conmemorando el crucial descubrimiento de hidrocarburos ocurrido en la provincia de Chubut. Este año, 2025, la fecha marca el ciento dieciocho aniversario de aquel hito histórico que transformó el destino del país.

El suceso se remonta a 1907, en Comodoro Rivadavia, donde una comisión de la División de Minas, Geología e Hidrología del Ministerio de Agricultura de la Nación se encontraba realizando perforaciones, no con la intención de hallar combustibles, sino con el objetivo vital de encontrar agua potable para abastecer a la creciente comunidad local. Fue en la madrugada de aquel 13 de diciembre cuando, a 539 metros de profundidad, la perforadora operada por el equipo de exploración, en lugar de agua, hizo brotar una materia viscosa y oleosa que resultó ser petróleo.

Este descubrimiento no solo resolvió un problema de infraestructura, sino que sentó las bases para el nacimiento de la industria petrolera nacional, llevando finalmente a la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la emblemática empresa estatal argentina, en 1922.

La conmemoración de 2025 es un recordatorio de la importancia estratégica que el sector de los hidrocarburos sigue teniendo para la Argentina. El petróleo y el gas natural son pilares fundamentales para la matriz energética del país, destacando el rol central que poseen actualmente los recursos no convencionales, como el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén. Esta fecha no solo honra el legado de los pioneros patagónicos, sino que subraya la vigencia de la actividad como motor de desarrollo económico, generador de inversión, empleo y proveedor esencial de la soberanía energética de la Nación.

El Día Nacional del Petróleo es la ocasión ideal para honrar la dedicación y el sacrificio de los trabajadores petroleros argentinos, quienes son la columna vertebral de esta industria. Estos hombres y mujeres despliegan su experticia y compromiso en ambientes rigurosos y complejos. Su esfuerzo diario es fundamental para asegurar la soberanía energética y para impulsar la economía de las provincias productoras. Gracias a su labor ininterrumpida, que exige alta capacitación y un profundo compromiso con la seguridad, se garantiza el flujo constante de recursos que alimentan la vida cotidiana y el desarrollo productivo de Argentina.