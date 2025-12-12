Junta Vecinal del Barrio Malvinas: Lista Naranja

La Lista Naranja se perfila como la próxima directiva de la Junta Vecinal del Barrio Malvinas. Tras ser la única postulación formalizada ante la Junta Electoral, la lista espera la validación final por parte del municipio para asumir formalmente el cargo, una transición que está prevista para el 12 de enero.

Marta Barrera, quien encabeza la lista como candidata a Presidente, explicó que el proyecto de la Junta Vecinal surgió del trabajo inicial enfocado en las 96 viviendas del barrio, lo que generó el impulso para expandir el alcance a todo el Malvinas. "En realidad empezamos por nuestro barrio, las 96 viviendas, trabajando, haciendo gestiones, hemos logrado alcanzar metas," señaló Barrera. Y agregó: "Se dio esto de que se terminaba el tiempo de la anterior Junta Vecinal, que había que conformar una nueva Junta, y ya trabajando, involucrados, pensamos, ¿y por qué no por todo el barrio?"

Candidatos propuestos de la Lista Naranja:

Presidente: Marta Barrera.

Vicepresidente: Pedro Valdez.

Secretario: Evelyn Anderson.

Tesorero: Andres Hernandez.

Revisor de cuentas: Javier Diaz.

Vocales titulares: Barbara Galuppo y Jorge Colinecul.

Suplentes: Cesar Rojas y Isabell Obalie

Proyectos y convocatoria al vecino

Los integrantes destacaron que la prioridad de su gestión será la gestión directa y la mejora de la infraestructura. Andrés Hernández, candidato a Tesorero, detalló varios proyectos clave, incluyendo obras de infraestructura y mejoras escolares. Hernández mencionó: "Mejorar hay un montón de proyectos, adoquinado, por ejemplo, hasta la sede vecinal... y también hay que hacer la gestión para que la escuela de CIGO, la 527, tenga el asfalto que está al lado del jardín... porque si no es un barrial."

Otro foco importante es lograr la apropiación de la sede vecinal por parte de la comunidad."La idea de esta gestión es gestionar, directamente gestionar para poder hacer un lindo barrio," afirmó Barrera.

Hernández también hizo hincapié en el espíritu de equipo que va más allá de los nueve integrantes formales de la lista: "La idea es trabajar en conjunto, no importa la ubicación de cada uno... siempre y cuando sea por el beneficio del barrio y para todos."

Finalmente, la candidata a Presidente destacó la respuesta de la comunidad: "Hay mucha expectativa, pero además hay muchos vecinos que espontáneamente, Andrés hizo una agenda de ayuda... pero ya hay gente que se está sumando para trabajar en comisiones y eso es muy importante, eso demuestra el interés del barrio por el barrio en sí."

E.B.W.