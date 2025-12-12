Suspendido el Paseo Navideño de Esquel por alerta meteorológica

La Municipalidad de Esquel informa que el Paseo Navideño previsto para este fin de semana, 13 y 14 de diciembre, en la Plaza San Martín, queda suspendido debido a la alerta amarilla por vientos y probabilidad de lluvias emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Esta decisión se toma estrictamente por motivos de seguridad para resguardar a feriantes, artistas y vecinos que participan de la actividad. La comunidad podrá reencontrarse con la feria navideña, propuestas culturales y música en vivo los días 20, 21 y 22 de diciembre.

La municipalidad agradece la comprensión de todos y espera a los vecinos para disfrutar juntos de un nuevo Paseo Navideño en las nuevas fechas.

