Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel

En el marco de una investigación por la venta de estupefacientes al menudeo, la División de Drogas Peligrosas Esquel de la Policía del Chubut, dependiente de la Dirección de Policía Judicial, realizó un importante allanamiento en una vivienda ubicada en calle Sarmiento de esta ciudad.

El operativo, ejecutado este fin de semana, contó con el apoyo de distintas divisiones de la fuerza, incluyendo personal de Infantería, el GRIM y personal especializado, para garantizar la seguridad y el éxito del procedimiento.

Durante el allanamiento, las autoridades lograron secuestrar elementos de interés para la causa que confirman la actividad ilícita. Un envoltorio con 53,3 gramos de cocaína, lo que —según las estimaciones policiales— equivale a aproximadamente 100 dosis destinadas a la venta con los elementos para realizar el comercio ilícito tales como una balanza de precisión y diversos elementos de corte, y por último evidencia digital, hallando varios teléfonos celulares.

La medida judicial fue dispuesta por el Fiscal Federal Santiago Roldán.

El principal involucrado en la causa fue imputado en libertad por la infracción a la Ley Nacional 23.737 (Ley de Estupefacientes). La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.

E.B.W.