YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad

YPF avanzó un nuevo paso en su estrategia de digitalización al habilitar pagos en dólares dentro de la aplicación YPF Digital, una herramienta que ya utilizan más de 4,5 millones de usuarios en todo el país. La actualización permite emplear fondos en moneda extranjera para consumos en estaciones de servicio, tiendas Full y servicios YPF Boxes.

Cómo funciona el pago en dólares en YPF Digital

La nueva opción opera a través del sistema Dinero en Cuenta (DeC). Quienes tengan una cuenta bancaria en dólares a su nombre pueden transferir fondos directamente a una cuenta corriente de YPF Digital.

Desde la compañía aclararon que se trata de una operatoria bancaria tradicional, por lo que no implica compra ni venta de divisas dentro de la app.

En cada operación, la plataforma muestra el monto equivalente en pesos, y el tipo de cambio utilizado: el dólar comprador del Banco Nación.

Los dólares fondeados quedan disponibles exclusivamente para consumos dentro del ecosistema YPF: carga de combustible, compras en tiendas Full, servicios de YPF Boxes. No es posible retirar los fondos en efectivo, transferirlos a terceros, ni realizar pagos mixtos con otras modalidades.

Cómo se realizan los reintegros

En caso de devolución, el reintegro se acredita en la misma cuenta bancaria en dólares desde la cual se fondearon los fondos inicialmente.

La operación cuenta con el respaldo financiero de Banco Santander Argentina, entidad que trabajó junto a YPF en el desarrollo del sistema.

La petrolera estatal señaló que la incorporación del pago en dólares forma parte de una estrategia más amplia de digitalización, orientada a mejorar la experiencia del usuario y diversificar los medios de pago disponibles.

“Estamos sumando una solución segura y ágil que se adapta a las necesidades de cada usuario”, manifestó Guillermo Garat, presidente de YPF Digital.

Con esta actualización, YPF se convierte en la primera empresa del sector en ofrecer un sistema de pagos en dólares dentro de su propia aplicación móvil.

