Sabado 13 de Diciembre de 2025
13 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Dirigía un ballet de folclore y abusaba de su nieto: a los 74 años fue condenada a 10 de prisión

Fue fundadora y directora de un grupo famoso. Ya adolescente y con lágrimas, la víctima le contó a su padre cómo lo sometía su abuela. Sorpresa en el ambiente.
Por Redacción Red43

Marina Tondini de Jiménez, de 74 años, fundadora y directora del Ballet Salta, recibió un contundente fallo judicial tras ser declarada culpable de abuso sexual contra su nieto. La justicia de la provincia de Salta determinó que cumpla una condena de diez años de prisión.

 

“Se hizo justicia”, dijo Ánibal Jiménez, padre de la víctima y quien presentó la denuncia sobre el caso. La denuncia se originó luego de revelaciones que le hizo su hijo cuando era adolescente, actualmente de 28 años, sobre los casos que le tocó vivir con su abuela.

 

"De la forma en que lloraba, yo le creí”, reveló el padre al escuchar el relato de su hijo. En diálogo con el portal Agenda Salta, Ánibal contó: “Yo estaba acomodando una ropa, mi hijo viene y me dice que se volvió a vivir a Buenos Aires porque en Salta había alguien quien lo había abusado sexualmente desde los 10 hasta los 17 años, cuando me dice eso me quedo asombrado y luego me dice que es su abuela".

 

La denuncia se presentó en Buenos Aires durante 2022específicamente en el Juzgado Civil Número 7 apuntando contra Marina Ivonne Tondini, el nombre real de la artista. Tras la decisión de la justicia, deberán definir si la pena será cumplida en prisión efectiva o en domiciliaria por su edad. Mientras tanto la defensa de la acusada apelará la decisión.

 

