Incendio en el Parque Nacional Lago Puelo: continúan los intensos trabajos

El operativo de combate al incendio en el Parque Nacional Lago Puelo se desarrolló hoy bajo condiciones de intenso viento, lo que limitó considerablemente la operación de los medios aéreos, según informó Rubén Jaramillo, el responsable de las tareas.

A pesar de este desafío climático, se logró un importante avance al desplazar combatientes hacia el frente y concentrar el trabajo en el sector cercano a los pobladores, logrando reforzar gran parte de esta área vital. Este esfuerzo de contención se mantiene con la verificación continua de puntos calientes.

Adicionalmente, el despliegue debió atender un foco secundario que había aparecido en cercanías del río, el cual fue atacado con línea de agua. El operativo sigue con el mismo nivel de despliegue de días anteriores, y se mantiene la esperanza de que el pronóstico de lluvia se concrete, lo que representaría un alivio fundamental en la lucha contra el fuego.