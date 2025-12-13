-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 13 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 espectaculos PatagoniaCine argentino
13 de Diciembre de 2025
espectaculos |
Por Redacción Red43

Valió la pena estar vivo: el adiós a Héctor Alterio

La cultura argentina está de luto por el actor de cine, que tuvo su paso por Esquel, inmortalizado en la película Caballos Salvajes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Héctor Alterio murió a los 96 años, según comunicó su familia. Actor de teatro, cine y televisión, su trayectoria supera las 150 películas.

 

El comunicado de la familia Alterio-Bacaicoa informó que falleció “después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy”. Había nacido en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1929.

 

Se había radicado en España en 1974, adonde había viajado para presentar la película La tregua. Las amenazas de muerte de la Triple A lo forzaron al exilio y desde entonces cimentó su carrera en suelo español. La vuelta de la democracia en la Argentina hizo que desde 1983 se lo viera en films como Camila, La historia oficial, Caballos salvajes, Cenizas del Paraíso, El hijo de la novia y Kamchatka.

 

 

En Caballos Salvajes, dirigida por Marcelo Piñeyro. Sus principales actores son Héctor Alterio, Leonardo Sbaraglia, Cecilia Dopazo, Fernán Mirás y Daniel Kuzniecka.

 

Hay escenas muy conocidas que se realizaron en Esquel, se grabaron escenas en una casa de estilo galés, por la calle 9 de julio y también algunas en el centro. Se estrenó en el año 1995.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Junta Vecinal del Barrio Malvinas: Lista Naranja
2
 Incendio en el Parque Nacional Lago Puelo: continúan los intensos trabajos
3
 Suspendido el Paseo Navideño de Esquel por alerta meteorológica
4
 "Malvinas con fuerza de mujer": Encuentro Federal de Mujeres de Malvinas
5
 Destrozos, botellazos y denuncia de estafa: el escandaloso paso de Lionel Messi por la India
1
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
2
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
3
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
4
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
5
 Mendoza: aprueban la explotación de cobre entre otros proyectos mineros
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -