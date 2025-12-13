Valió la pena estar vivo: el adiós a Héctor Alterio

Héctor Alterio murió a los 96 años, según comunicó su familia. Actor de teatro, cine y televisión, su trayectoria supera las 150 películas.

El comunicado de la familia Alterio-Bacaicoa informó que falleció “después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy”. Había nacido en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1929.

Se había radicado en España en 1974, adonde había viajado para presentar la película La tregua. Las amenazas de muerte de la Triple A lo forzaron al exilio y desde entonces cimentó su carrera en suelo español. La vuelta de la democracia en la Argentina hizo que desde 1983 se lo viera en films como Camila, La historia oficial, Caballos salvajes, Cenizas del Paraíso, El hijo de la novia y Kamchatka.

En Caballos Salvajes, dirigida por Marcelo Piñeyro. Sus principales actores son Héctor Alterio, Leonardo Sbaraglia, Cecilia Dopazo, Fernán Mirás y Daniel Kuzniecka.