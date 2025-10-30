Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”

El Festival Motero “Uniendo Culturas” se realizará el sábado 13 de diciembre a partir de las 16 horas en la Plaza Central.

La propuesta busca celebrar la diversidad y la pasión por las motos, reuniendo a moteros, artistas, familias y vecinos de toda la cordillera.

Actividades y espectáculos

El festival contará con una amplia variedad de actividades:

Concurso de Talentos de la Comarca

Presentaciones de bandas de rock, cumbia, cuarteto, folklore y música electrónica

Espectáculos de academias de baile con danza árabe, contemporánea, caporales y folklore

Competencia de tejo y clase abierta de zumba

Desfile de autos, motos y enduro

El cierre del festival será con una gran caravana de motos.

Gastronomía

Durante toda la jornada, se podrá disfrutar de una amplia oferta gastronómica con food trucks y puestos con distintas propuestas.

O.P.