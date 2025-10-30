17°
Jueves 30 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Lago PueloFestival Motero
30 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”

El Festival Motero “Uniendo Culturas” será en diciembre y propone una jornada gratuita con música, baile, shows en vivo, desfile de motos y gastronomía.
Escuchar esta nota

El Festival Motero “Uniendo Culturas” se realizará el sábado 13 de diciembre a partir de las 16 horas en la Plaza Central.

 

La propuesta busca celebrar la diversidad y la pasión por las motos, reuniendo a moteros, artistas, familias y vecinos de toda la cordillera.

 

Actividades y espectáculos

 

El festival contará con una amplia variedad de actividades:

 

  • Concurso de Talentos de la Comarca

     

  • Presentaciones de bandas de rock, cumbia, cuarteto, folklore y música electrónica

     

  • Espectáculos de academias de baile con danza árabe, contemporánea, caporales y folklore

     

  • Competencia de tejo y clase abierta de zumba

     

  • Desfile de autos, motos y enduro

     

 

El cierre del festival será con una gran caravana de motos.

 

Gastronomía

 

Durante toda la jornada, se podrá disfrutar de una amplia oferta gastronómica con food trucks y puestos con distintas propuestas.

 

 

 

O.P.

 

Comarca Andina
