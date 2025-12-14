"Encuentro Sonoro" realiza la segunda fecha de casting en Trevelin

Con el firme objetivo de impulsar la profesionalización y el desarrollo de la escena musical en la Comarca, NEXO Producciones Artísticas da inicio a su nuevo certamen gratuito: "Encuentro Sonoro: El gran concierto". Este concurso está específicamente destinado a músicos y bandas emergentes de Trevelin, Esquel y zonas aledañas, y ofrece como principal incentivo importantes premios, destacándose la grabación profesional en estudio para los artistas ganadores.

La segunda fecha oficial de este certamen de talentos se lleva a cabo hoy, domingo 14 de diciembre. El evento tiene lugar en el Salón Central de Trevelin, comenzando a partir de las 16:00 horas. Es importante destacar que el ingreso será libre y gratuito, aunque estará limitado estrictamente a la capacidad del salón, por lo que se recomienda al público y a los participantes llegar con suficiente anticipación.

Dinámica del Concurso y Etapas de Profesionalización

El certamen "Encuentro Sonoro" ha sido diseñado para fortalecer el sector musical local y crear puentes efectivos entre los artistas y el público. Está abierto a talentos de cualquier género musical y no presenta límites de edad, admitiendo a personas con o sin experiencia previa en escenarios.

El concurso se desarrollará a lo largo de cuatro etapas, iniciando con el Casting abierto a la comunidad. En esta primera instancia, los músicos pueden presentarse bajo dos categorías: solistas o bandas (definidas por dos o más integrantes).

Las fechas iniciales de casting fueron el domingo 30 de noviembre y hoy, domingo 14 de diciembre, ambas a las 16:00 horas en el Salón Central de Trevelin. La productora ya prevé sumar más fechas de casting a partir de febrero del próximo año.

Los participantes que logren ser seleccionados avanzarán a las instancias de "Selección" y la "Final". En estas etapas avanzadas, los artistas recibirán un valioso asesoramiento profesional en aspectos clave de la presentación escénica, como puesta en escena, iluminación y vestuario.

Grandes Premios y Gran Show Final

Los incentivos del concurso han sido pensados no solo para destacar el talento, sino también para generar comunidad y proveer herramientas concretas para el crecimiento artístico.

Gran Show Final: Los tres mejores artistas clasificados en cada categoría (Solista y Banda) serán los protagonistas de un gran espectáculo final que será íntegramente producido por NEXO Producciones.

Grabación Profesional: Los ganadores del primer puesto en cada categoría se llevarán como premio principal la grabación profesional de su material en un estudio loca l , un paso crucial para cualquier músico.

Recaudación: Además de los premios principales, los artistas finalistas recibirán una parte de la recaudación obtenida por las entradas vendidas para el show final, distribuida según un sistema de puntos.

La inscripción al certamen aún se encuentra abierta hasta el cierre de esta primera etapa de casting. Los interesados en participar pueden completar el formulario online disponible en la dirección nexoesquel.com o acercarse a cualquiera de los locales de Track Music ubicados tanto en Esquel como en Trevelin. En el caso de que los participantes sean menores de edad, se recuerda que es necesaria la autorización de un responsable.