Abuelo condenado a nueve años de cárcel por abuso reiterado de su nieta.

Se aseguró una condena clave: la evidencia irrefutable de la Fiscalía, incluyendo un peritaje científico, llevó al acusado a reconocer su responsabilidad en los delitos. El hombre fue condenado a nueve años de cárcel por el abuso reiterado de la niña y por desobedecer órdenes de restricción.

La Fiscalía reunió elementos para demostrar que el acusado es responsable del abuso sexual con acceso carnal reiterado contra su propia nieta cometidos cuando quedaba bajo su cuidado.

El peso de la prueba y el reconocimiento

La sentencia de nueve años no es resultado de un largo juicio oral, sino de un "juicio abreviado". Este mecanismo legal permitió a la Fiscalía asegurar rápidamente una condena firme.

La clave de este resultado fue la robusta prueba reunida por el equipo fiscal de género. La evidencia era tan sólida que el acusado optó por reconocer su responsabilidad en los hechos, aceptando la condena pre acordada.

Entre los elementos probatorios que hicieron la acusación irrefutable, se destacaron dos agravantes cruciales que elevaron la pena:

Vínculo familiar: La máxima traición a la confianza que implica que un abuelo cometa tal delito.

Grave daño a la salud: la investigación determinó de manera objetiva que, como resultado del abuso, la niña contrajo un virus.

¿Por qué un "Juicio Abreviado" en un caso tan grave?

La elección del juicio abreviado por parte de la Fiscalía fue una estrategia para garantizar la justicia de forma rápida y sin riesgos:

Para la Fiscalía: Aseguró una pena significativa y una condena firme de nueve años sin tener que enfrentar los desafíos e incertidumbres de un proceso oral largo, donde la defensa podría haber debatido ciertos aspectos, y en caso de condena presentar recursos.

Para la víctima y la familia: Evitó la revictimización de tener que enfrentar un largo y doloroso juicio, garantizando que el responsable fuera a prisión de forma inmediata y definitiva.

La importancia crucial de la prevención y la escucha

La condena al agresor es solo una parte de la respuesta. La otra, la más importante, reside en la prevención y la protección de la infancia.

Escuchar para Proteger:

Es vital que como sociedad, y especialmente como padres y educadores, desarrollemos una cultura de escucha activa y sin prejuicios hacia los niños, niñas y adolescentes. Ellos muchas veces dan señales o expresan lo que les sucede de formas no verbales.

Creerles: Ante cualquier relato o indicio de abuso, la primera reacción debe ser creer y proteger. Nunca minimizar o dudar de lo que dicen.

Buscar ayuda profesional: Si un niño, niña o adolescente confiesa algo, o si nota cambios en su comportamiento, retraimiento, miedo o agresividad sin causa aparente, se debe buscar inmediatamente la ayuda de profesionales especializados (psicólogos, trabajadores sociales, líneas de ayuda).

Enseñarles a decir NO: Fomentar en los niños el derecho a decir "No" a cualquier contacto o situación que les haga sentir incómodos, incluso si se trata de un familiar, y a contarlo de inmediato a un adulto de confianza.

La responsabilidad de proteger a la infancia es colectiva. La condena asegura que se pague por el daño, pero la prevención es la única herramienta para evitarlo.



T.B