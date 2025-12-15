Lesiones y peleas callejeras luego de la Fiesta del Animador de Destrezas Gauchas

La comisario de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, detalló las acciones llevadas a cabo en Gobernador Costa, en el refuerzo de seguridad por la Fiesta del Animador de Destrezas Gauchas.



La actividad se realizó los días sábado y domingo en el predio Julio García: “El sábado estuvo muy tranquila, pero bueno, el día domingo, ya finalizada la fiesta, aproximadamente a las once y media de la noche, personal policial observa a unas personas que estaban en un puesto, en un stand de cerveza, donde veía a dos masculinos y dos femeninas que estaban bastante alterados, como queriendo obligar la venta de alcohol hacia ellos”.



La ingesta de alcohol y el conflicto: “Personal se acerca para hacerlos retirar del lugar y, bueno, que cesen con esa hostilidad. Lo cual, las femeninas se retiran y quedan los dos masculinos. Estos masculinos comienzan a agredir al personal policial”.



La agresión causó heridos: “Entre esos efectivos se lleva una femenina, la cual comienza en un forcejeo, la empujan, caen al piso y, producto de eso, sufre una lesión en su rodilla derecha. Lo que pudimos determinar con posterioridad es un corte de ligamentos”.



La pérdida de un efectivo y la audiencia a los detenidos: “Quedan los dos detenidos en averiguación de atentado, resistencia y lesiones a la autoridad. Está en espera la audiencia a control de detención”.



Otro sujeto ebrio



Sobre el final de la fiesta, siguieron los disturbios de personas ebrias: “Otro sujeto masculino, mayor de edad, que también con bastante ingesta alcohólica estaba generando disturbios, molestando a la gente. Se acerca al personal, tratan de que desista de esta actitud, no accede a esto, comienza a incitar a reñir a los empleados policiales”.



Demoras y cuchillos: “Así que se procede a la demora de este sujeto y al momento de realizarle un palpado de seguridad se le haya un cuchillo en la cintura, en estas fiestas, todo lo que son las zonas más rurales, siempre tenemos que tener presente que, por una cuestión cultural, que no debería ser así, siempre andan con cuchillos en la cintura”.



El cuidado correspondiente de los oficiales: ”Un arma blanca que puede generar grandes lesiones, hasta podría provocar la muerte. Entonces, siempre el personal policial tiene que estar muy precavido al momento de abordar a una persona que está bajo efectos de alcohol y alterada”.



La demora de los sujetos: “Dos que quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal y este tercer masculino, que si bien queda a disposición del Ministerio Público Fiscal, ya más como una contravención al Código de Convivencia Ciudadana”.



