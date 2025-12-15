Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya

La comunidad de Esquel se une en un llamado a la solidaridad para apoyar a Gustavo Maya, un vecino muy querido y reconocido en la ciudad, especialmente por ser el propietario de la tradicional panadería La Princesita.

La familia de Gustavo solicita la colaboración urgente de la comunidad debido a la delicada situación de salud que atraviesa el panadero. Recientemente, Gustavo sufrió un ACV hemorrágico mientras se encontraba en Chile y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Actualmente, su estado es crítico: permanece internado bajo cuidados médicos intensivos en la ciudad de Coyhaique, Chile. La complejidad de su estado de salud se agrava ya que, además del ACV, presenta un aneurisma.

La distancia y el hecho de que la atención médica se esté dando en otro país han generado que la familia deba afrontar importantes gastos médicos y de estadía. A estos costos se suma la posibilidad de un traslado y derivación a la Argentina, lo que implicaría un elevado costo económico adicional.

Por este motivo, se ha emitido una solicitud de solidaridad a toda la comunidad de Esquel y sus alrededores. Cualquier colaboración económica que se pueda brindar será de gran ayuda para acompañar a la familia Maya en este difícil momento. La familia también agradece de antemano la difusión de este pedido para que pueda llegar a más personas y obtener la mayor ayuda posible.

Datos para la colaboración solidaria

Quienes deseen colaborar económicamente con la familia de Gustavo Maya pueden hacerlo a través de los siguientes datos bancarios: