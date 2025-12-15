14°
Esquel, Argentina
Lunes 15 de Diciembre de 2025
15 de Diciembre de 2025
sociedad
Transporte Jacobsen habilitó el horario de verano para el servicio Esquel - Trevelin

El nuevo cronograma de la empresa rige desde hoy, 15 de diciembre, con frecuencias reforzadas de lunes a viernes y durante los fines de semana. La última salida de la jornada está programada para las 23:00 desde Esquel.
La empresa Transporte Jacobsen ha puesto en vigencia su Horario de Verano para el servicio que conecta las localidades de Esquel y Trevelin, a partir del día de hoy, lunes 15 de diciembre. Los nuevos horarios buscan reforzar las frecuencias de lunes a viernes y durante los fines de semana y feriados para atender la demanda estacional.

 

El servicio mantiene la misma estructura de recorrido, detallando los horarios de salida desde Esquel y la llegada a Trevelin, así como las paradas intermedias en el Barrio 52 Viviendas (B° 52 Viv.) y la parada en Aldea.

 

Horarios de Lunes a Viernes

 

De lunes a viernes, el servicio ofrece una frecuencia constante a lo largo del día, con salidas desde Esquel programadas desde la mañana temprano hasta la noche.

 

  • Primeras Salidas de la Mañana: El servicio inicia a las 6:45 (Sale de Esquel) con llegada a Trevelin a las 7:30, seguido por salidas a las 7:40 (llega 8:30) y 8:00 (llega 8:45). La primera salida que pasa por Aldea es a las 6:50 (llega a Trevelin 7:45).

     

  • Servicio de Mañana y Mediodía: Hay salidas a las 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 14:00, manteniendo la regularidad con llegadas a Trevelin a las :30 de cada hora. Las paradas intermedias en Aldea se registran a las 12:00 y 13:00.

     

  • Tarde y Noche Reforzada: La frecuencia se mantiene hasta la noche, con salidas que incluyen la parada en Aldea a las 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 y 23:00. El último servicio sale de Esquel a las 23:00 y llega a Trevelin a las 23:45.

     

Horarios de Sábados, Domingos y Feriados

 

El servicio para Sábados, Domingos y Feriados también presenta un esquema detallado, concentrando las salidas desde las primeras horas de la mañana.

 

  • Salidas Matutinas: El primer colectivo sale de Esquel a las 7:30 (llega a Trevelin 8:05), seguido por las 9:00, 10:00, 11:00 y 12:00. Las salidas de las 9:00 y 11:00 tienen parada en Aldea.

     

  • Servicios Vespertinos: La tarde tiene salidas a las 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00, con las salidas de las 15:00, 17:00 y 20:00 pasando por Aldea.

     

  • Últimos Servicios: Los servicios finales salen a las 21:00, 22:00 y 23:00. El último colectivo de la jornada sale de Esquel a las 23:00 y llega a Trevelin a las 23:45.

     

Para cualquier consulta sobre el servicio, la empresa dispone de contacto telefónico en los números 2945-454676 y 2945-525512, y su sitio web y página de Facebook.



