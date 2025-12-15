Detenido por lesiones con arma blanca en Cerro Centinela

La Comisario Carolina Pauli, de la Unidad Regional Esquel, brindó un reporte sobre los hechos ocurridos durante el fin de semana, destacando un incidente grave con arma blanca en la jurisdicción de la Comisaría Corcovado, específicamente en la zona conocida como Cerro Centinela.

El suceso tuvo lugar ayer domingo 14, aproximadamente a las 22:30 horas. Personal policial intervino por una persona que había resultado lesionada con un arma blanca. La víctima presentaba un corte de aproximadamente 15 centímetros en la zona intercostal derecha.

El herido fue asistido por personal de salud y trasladado de inmediato al hospital de Corcovado.

Al llegar al lugar de los hechos, la policía pudo identificar al presunto agresor gracias a testimonios. El autor, un mayor de edad de 32 años, reconoció ante el personal policial haber mantenido una discusión con el lesionado y haber sido quien propinó "la puñalada". Además, hizo entrega del arma blanca, un cuchillo.

Inmediatamente se procedió a su detención y traslado a la dependencia policial, quedando a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Respecto al estado de la víctima, la Comisario Pauli indicó que el fiscal requirió determinar el carácter de las lesiones. Sin embargo, al acercarse al hospital de Corcovado, se informó que el herido se había "descompensado y fue inmediatamente trasladado aquí al hospital zonal de Esquel".

En horas de la mañana de hoy, la víctima se encontraba siendo operada. La Comisario señaló que, si bien aún no se tiene el carácter de las lesiones, se presume que "podría haber tenido profundidad ese corte, lo que llevó a un posible sangrado, lo que genera que se ha intervenido quirúrgicamente".

En cuanto al agresor, permanece detenido a la espera de la audiencia, la cual se llevaría a cabo en horas de la mañana.

Finalmente, la Comisario Pauli reiteró la preocupación por el uso de armas blancas: "es una situación, si lo que es la arma blanca es una cuestión de tenerle siempre mucho cuidado, respeto, porque las lesiones que generan son muy importantes".

