Verano en Esquel: 7 lugares imprescindibles para llevar a las visitas

Esquel es un destino que cautiva a toda persona que lo visita. Con su hospitalidad, su entorno naturaly la oferta cultural, nuestra ciudad es el punto de partida perfecto para explorar los rincones más increíbles de la zona.

Si sos local o recibís visitas durante la temporada de verano, te dejamos una lista de siete lugares y actividades imperdibles para que todos disfruten al máximo de lo que Esquel tiene para ofrecer.

1. La Trochita

Uno de los mayores atractivos turísticos de Esquel es La Trochita, el tren centenario que permite realizar un viaje por la historia. También conocido como el "Viejo Expreso Patagónico", este tren de vía angosta conecta Esquel con El Maitén, y es una oportunidad para experimentar cómo era viajar en tiempos antiguos. Este recorrido es perfecto para quienes aman la historia y quieren sumergirse en la atmósfera de otro siglo mientras disfrutan de los paisajes patagónicos.

2. Parque Nacional Los Alerces

Esquel es puerta de entrada al Parque Nacional Los Alerces, un lugar que bien podría ser considerado uno de los parques más bellos de Argentina. Con una impresionante biodiversidad, este parque es un verdadero paraíso para los amantes de la flora y fauna. Se pueden disfrutar actividades como caminatas por senderos, paseos en kayak por los lagos, excursiones lacustres, avistaje de fauna autóctona y, por supuesto, admirar los paisajes. Cada rincón del parque es perfecto para quienes buscan escapar de la rutina y sumergirse en un mundo natural majestuoso.

3. El Alerce Milenario

Dentro del Parque Nacional Los Alerces, se encuentra el imponente Alerce Milenario, un árbol de 2.600 años que es testigo de la historia de la zona. Esta maravilla natural es una parada obligatoria para quienes aman la naturaleza y desean conectarse con un ambiente puro y majestuoso. A pocos kilómetros de la ciudad, este monumento viviente sorprende por su tamaño y antigüedad.

4. Túneles de Hielo

Los Túneles de Hielo son una de las formaciones naturales más sorprendentes de la cordillera. Estas estructuras, producto del hielo y el agua que modelan las montañas, ofrecen un majestuoso entorno. Ubicados en un área de difícil acceso, son una parada fascinante para las personas aventureras que buscan un contacto directo con la naturaleza en su forma más cruda y hermosa.

5. Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta

La Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, ubicada a solo 4 kilómetros del centro de Esquel, es un espacio perfecto para pasar un día rodeado de naturaleza. Se pueden disfrutar actividades como caminatas por senderos, paseos en kayak o SUP, y relajarse en su pequeña playa. Además, la zona es ideal para el avistaje de aves y cuenta con varios miradores que ofrecen vistas espectaculares. Es el destino ideal para pasar un día tranquilo en familia o con amigos.

6. Alto Río Percy

El Alto Río Percy es otro de los rincones que no te podés perder. Este sector ofrece un entorno para recorrer el sendero Piedra de la Aguja, un recorrido ideal para quienes disfrutan del trekking. También se pueden visitar plantaciones de frutillas, disfrutar de las frescas aguas del río y conocer las ferias donde los artesanos de la zona venden sus productos. Un destino perfecto para disfrutar de un día completo en contacto con la naturaleza y la cultura local.

7. Museos y cultura

Si tus visitas tienen interés en la historia y la cultura, Esquel ofrece varios museos que permiten conocer más a fondo las raíces de la ciudad. El Museo Lituano Olgbrun, el Museo Ferroviario, el Museo de la Ciudad, el Museo de Culturas Originarias y el Centro Cultural Melipal son lugares ideales para conocer la historia de los pueblos originarios, el pasado ferroviario y el legado cultural de Esquel. Cada uno de estos espacios ofrece exposiciones y actividades.

Esquel tiene algo para cada persona

Esquel es un destino multifacético que tiene algo para cada tipo de visitante. Desde aventuras en la naturaleza hasta conexión con la historia y la cultura. La ciudad ofrece una variedad de actividades para disfrutar en cualquier época del año, pero especialmente en verano, cuando sus paisajes naturales se muestran en todo su esplendor.

Si sos local, esta es la oportunidad para compartir con tus seres queridos y amigos la riqueza de la ciudad, y si recibís a visitas durante la temporada de verano, ¡no dudes en llevarlos a estos lugares! La Patagonia está esperando, y Esquel es la puerta de entrada a un mundo lleno de historia, naturaleza y cultura.

O.P