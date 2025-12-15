El Concejo Deliberante de Esquel extiende su período de sesiones

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Esquel ha resuelto extender su período ordinario de sesiones hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de asegurar el tratamiento y la aprobación de temas cruciales para el funcionamiento municipal y la realización de obras.

Así lo confirmó Rubén Álvarez, presidente del HCD, quien detalló la planificación de las próximas reuniones. Si bien la sesión de este viernes, 19 de diciembre, está prevista como la última sesión ordinaria, se ha programado una sesión adicional para el 29 de diciembre en caso de que queden temas pendientes.

Presupuesto, tarifaria y obras en agenda

El principal objetivo para la sesión del 19 de diciembre es lograr la aprobación del Presupuesto para el próximo año y la Tarifaria. Estos dos instrumentos son esenciales para la gestión municipal y han sido priorizados en la agenda del cuerpo legislativo.

Respecto a los temas que podrían motivar la sesión extra del 29 de diciembre, Álvarez explicó que se trata "en general de requerimientos de vecinos y convenios". El municipio, de hecho, presentó durante la última semana varios convenios, incluyendo algunos con Vialidad Provincial.

La prioridad de estos trámites es clara, ya que son los que "llevan a que se hagan más obras en Esquel" y, por ende, su aprobación es fundamental para que las obras puedan ejecutarse. La sesión adicional del 29 se realizaría si falta alguna información sobre estos convenios o si las comisiones deciden que necesitan más tiempo para tener despacho y no pueden votarlos el día 19.

Modificaciones oficialistas a la tarifaria

El presidente del HCD, en su rol como referente del bloque oficialista, adelantó que presentarán una modificación específica a la tarifaria. La propuesta será expuesta en la comisión durante el día de mañana y se espera que cuente con el acompañamiento de la oposición, aunque Álvarez señaló que se tomarán el tiempo para explicar el "porqué de las modificaciones" antes de que sean incluidas en la tarifaria.



