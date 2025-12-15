Aumentos, aguinaldo y bono: ANSES realiza pagos hoy 15 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa avanzando con el calendario de pagos de diciembre de 2025, realizando la transferencia de fondos a diversos grupos de beneficiarios durante la jornada de hoy, 15 de diciembre. El esquema de liquidaciones actual incluye los aumentos por movilidad (actualización de 2,34% según la variación de precios oficial), el pago del medio aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000 destinado a titulares de haberes mínimos y sectores vulnerables.

Las liquidaciones siguen el cronograma oficial de ANSES, el cual organiza los pagos por tipo de prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada persona.

Jubilaciones y pensiones

El cronograma establece que hoy reciben sus pagos las siguientes personas jubiladas y pensionadas:

Jubilaciones y Pensiones que no Superan el Haber Mínimo: Cobran aquellos beneficiarios que tienen un haber mensual equivalente al valor mínimo ($340.879,59) y cuyo DNI finaliza en 6 o 7. Estos titulares perciben el monto mensual actualizado, el medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000. Sumando todos los conceptos, la jubilación mínima alcanza un total de $581.319,39.

Jubilaciones y Pensiones que Superan el Haber Mínimo: Quienes perciben haberes superiores al mínimo acceden al cobro si su DNI termina en 6 o 7. En estos casos, la acreditación incluye el último incremento basado en el Índice de Precios al Consumidor y la suma correspondiente al medio aguinaldo.

Asignaciones y pensiones no contributivas (PNC)

Además de las jubilaciones, se efectúan pagos a diversos titulares de asignaciones sociales:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: Los titulares con DNI terminado en 6 reciben hoy la acreditación de la prestación mensual. El pago considera la suba de diciembre y beneficios adicionales, como el complemento de la Tarjeta Alimentar y el refuerzo por el plan 1000 Días, si corresponde. La AUH paga un monto líquido de $97.974.

Asignación por Embarazo: Quienes acceden a esta asignación y tienen DNI terminado en 6 reciben la suma mensual ajustada, siguiendo el porcentaje de actualización oficial del mes. El monto desembolsado en el mes es de $97.974.

Pensiones No Contributivas (PNC): Este 15 de diciembre, ANSES paga las PNC a los titulares cuyos DNI finalizan en 8 o 9. El pago incluye la movilidad del período, el medio aguinaldo y el bono extraordinario.

Asignaciones de pago único

Las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) continúan abonándose desde el 10 de diciembre hasta el 12 de enero, periodo durante el cual no se ordenan por la terminación del DNI. Las asignaciones familiares de pensiones no contributivas mantienen este mismo esquema hasta el 12 de enero.



