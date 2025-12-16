Comerciantes de Esquel esperan el impulso de las fiestas con stock y variedad de juguetes

El ambiente festivo comienza a notarse en Esquel. A pocos días de las celebraciones de fin de año, el movimiento de gente en las calles se incrementa, especialmente en comercios dedicados a rubros como el de los juguetes.

"Esperando que también llegue la fecha, ya se empieza a ver un poco el movimiento", comentó un comerciante local. Las familias salen a "ver precios, a ver qué es lo que hay, a ver qué novedades llegaron," buscando el regalo ideal. El objetivo de los negocios es claro: "tener, como siempre, toda la variedad y el stock para bancar las fiestas y para llegar a las casas de los esquelenses".

El panorama económico se describe como "duro" durante el año, una situación recurrente en Argentina. Pese a esto, el comerciante señala que "por suerte no hubo tantas subas, la mayoría de los productos se mantuvieron", aunque la situación general implica "remar y remar un poco en dulce de leche".

El mes de diciembre sí trae un cambio de ritmo. "La verdad que en diciembre sí, se ve movimiento de gente, se ve gente buscando precios, viendo qué es lo que hay. De paso el clima acompaña un poquito este diciembre, así que bueno, como que hay buena energía, se siente siempre eso lo del fin de año".

No obstante, se percibe que la compra de juguetes "no es prioridad" durante el año fuera de la temporada festiva. "Se notó este año que no, en Esquel hace falta que llegue gente, que llegue turismo, porque el comercio interno está como muy apretado, no hay tanto consumo", explicó. Aún así, los locales se esfuerzan por mantener una oferta amplia: "siempre tratando de tener de todo para todos los bolsillos y de todos los precios para que siempre ese regalito nunca falte".

En cuanto a las novedades de la temporada, se destacan los cubos magnéticos de la serie de Minecraft, disponibles en diferentes blisters y variedad de piezas (hasta 200). Además, la oferta es amplia, con la oferta de artículos de tecnología, como parlantes, consolas, drones o de electrónica como luces, siguiendo con elementos de deportes y otros juguetes como las clásicas pelotas de fútbol y peluches de personajes y una variedad de muñecos y muñecas, incluyendo las nuevas K-Pop.

Sobre la presencia de turistas, la afluencia todavía es baja. "Todavía ese movimiento no se está viendo. Sí estamos viendo el movimiento de los clientes de acá de Esquel. Todavía turismo de verano no se está viendo, capaz, no sé, 5% en total de todo el movimiento que hay acá en el centro, pero bueno, esperamos que la temporada sea buena", se manifestó con expectativas.

Anticipando el pico de ventas, los comercios ya modifican sus horarios, actualmente todos los días, de 9:30 a 13:30 (con posible extensión) y por la tarde de 16:30 a 21:00/21:00 y algo. A partir del 20 de diciembre, se espera un horario de corrido y en especial el 24 de diciembre: "De corrido, desde las 9 hasta las 7 de la tarde, que es cuando ya empieza a frenar el movimiento", aunque el personal se quedará "hasta que ya no quede nadie en la cuadra" para atender a los compradores de último momento.

