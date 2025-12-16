18°
Martes 16 de Diciembre de 2025
Hallaron sin vida a un militar que custodiaba la Residencia de Olivos

El joven, integrante del Ejército Argentino, fue encontrado sin signos vitales en un puesto interno. La Justicia Federal investiga lo ocurrido y mantiene abiertas todas las hipótesis.
Un efectivo del Ejército Argentino que realizaba tareas de seguridad en la Residencia Presidencial de Olivos fue encontrado sin vida en uno de los puestos internos del predio. La información fue confirmada por fuentes oficiales de Presidencia.

 

De acuerdo con el acta oficial, el hecho fue advertido durante la madrugada, cuando personal que presta servicio en la Quinta de Olivos tomó conocimiento de un incidente de extrema gravedad dentro del complejo. Al arribar al lugar, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y se solicitó la presencia de los servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento.

 

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio participación a distintas áreas de las fuerzas federales con el objetivo de realizar las pericias necesarias y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del hecho.

 

Desde Casa Rosada informaron que la investigación se encuentra en pleno desarrollo y que todas las líneas de análisis continúan abiertas. Asimismo, indicaron que cualquier información oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente.

 

El fallecido, identificado por sus iniciales como R.G., tenía 21 años y cumplía funciones de vigilancia como parte del personal militar asignado a la custodia de las áreas presidenciales, en particular la Residencia de Olivos.

 

SL

 

