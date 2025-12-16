Esquel salió Campeón Regional de Ajedrez

El equipo integrado por Horacio Hernández, Enzo Flores y Joaquín Baliente alcanzó el primer puesto del Torneo Regional de Ajedrez que tuvo lugar en la localidad de El Bolsón.

Dicho torneo se jugó a través de la modalidad rápida y contó con la participación de 11 equipos provenientes de diversas localidades, como ser Esquel, Lago Puelo, El Bolsón, Bariloche, Trevelin y El Hoyo.

El equipo de Esquel A, integrado por Horacio Hernández en el primer tablero, Enzo Flores en el segundo tablero (quien ganó invicto sus partidas) y el joven talento de 16 años, Joaquín Baliente, quien debutaba en este tipo de torneo por equipos, logró una destacada actuación en el certamen. Joaquín, a pesar de ser su primera vez formando parte de un equipo de primer nivel, demostró su gran potencial en el torneo.

El equipo de Esquel logró ganar todos sus enfrentamientos individuales, excepto en el match contra el otro equipo representante de Esquel Agencia 7005. En este enfrentamiento, Esquel A empató contra el equipo compuesto por Eduardo Del Blanco (quien ganó de manera invicta en el primer tablero) y los jóvenes Eliseo Torres y Nazareno Flores, Ambos jugadores fueron fundamentales en el desempeño del equipo, quienes finalizaron en segundo lugar con la misma cantidad de puntos que el primer puesto, pero la clasificación se definió por sistema de desempate.

Este torneo cierra un año exitoso para el ajedrez en Esquel, que ha contado con un notable desempeño en diversas competencias, como el Subcampeonato obtenido en el Torneo Provincial por Equipos.

A su vez, las actividades impulsadas por la escuela municipal de ajedrez, que ofrece clases en el Centro Cultural Melipal, la escuela 791 y la sede vecinal del barrio Malvinas, han sido clave para seguir formando nuevos talentos en la ciudad.