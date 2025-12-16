Pirotecnia cero: Esquel reitera la prohibición total y llama a denunciar su uso

La Municipalidad de Esquel, en coordinación con la organización Fauna Urbana Esquel, emitió un recordatorio enfático a la comunidad sobre la prohibición total de pirotecnia dentro del ejido municipal. Esta medida se basa en la plena vigencia de la Ordenanza N.º 195/09, que prohíbe la comercialización, expendio, uso, tenencia y transporte de todo tipo de pirotecnia en la ciudad. La norma abarca "cualquier elemento que se encienda por fricción, combustión o uso de mechas".

Esta estricta normativa tiene un objetivo de protección múltiple y esencial para la ciudad:

Personas: Proteger a las personas —especialmente niños, niñas y jóvenes— ante los riesgos y accidentes que genera la pirotecnia.

Salud y Convivencia: Resguardar la salud auditiva y la convivencia pacífica de los vecinos.

Entorno Natural: Proteger los alrededores forestados de la ciudad, ante el riesgo real de incendios.

Animales: Garantizar la integridad de los animales, quienes sufren miedo, estrés, desorientación y accidentes cada vez que se detonan explosivos.

Sanciones rigurosas y excepciones puntuales

La Ordenanza establece un claro sistema de multas por incumplimiento, el cual aumenta progresivamente en caso de reincidencia. Por una primera vez de infracción, la sanción es de 46 módulos más el decomiso del material. En caso de reincidencia, la multa asciende a 120 módulos más decomiso. Si se llega a una tercera infracción, se dispone la clausura del comercio por al menos 2 días.

El cuerpo normativo contempla únicamente tres excepciones a la prohibición general:

El transporte de pirotecnia que se encuentre en tránsito hacia fuera del ejido, siempre y cuando cuente con la documentación correspondiente.

El uso por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en el cumplimiento de funciones específicas.

Los espectáculos pirotécnicos, siempre y cuando sean realizados exclusivamente por empresas habilitadas, con previa autorización escrita y la aplicación de estrictas medidas de seguridad.

Controles, concientización y canales de denuncia

La Municipalidad de Esquel informó que las tareas de control y prevención están en marcha. La Policía de la Provincia y los organismos municipales están autorizados a realizar los controles correspondientes en la ciudad. Además, el Municipio continuará implementando acciones de concientización sobre los riesgos del uso de pirotecnia, poniendo especial énfasis en las escuelas.

Se insta a la comunidad a colaborar con el cumplimiento de la norma a través de la denuncia. Para denunciar el uso, venta o transporte ilegal de pirotecnia, se han habilitado dos líneas de WhatsApp:

2945-650633

2945-690182

El llamado final, impulsado por Fauna Urbana y la Municipalidad de Esquel, es claro: "Una Navidad sin estruendos es una Navidad más segura para todos" y se promueve una ciudad más tranquila, segura y respetuosa con sus vecinos, su entorno natural y sus animales.



T.B