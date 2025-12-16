Asueto administrativo en Chubut los días 24, 26 y 31 de diciembre además del 2 de enero

El Gobierno del Chubut comunicó este lunes por la tarde la decisión de otorgar asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre además del 2 de enero tras considerar la importancia que estas fechas tienen tanto para las familias chubutenses como la implicancia para las economías regionales y el movimiento turístico.

La medida, establecida mediante decreto provincial, alcanza al personal de los organismos centralizados y descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo, entes autárquicos, sociedades del Estado y sociedades con aporte mayoritario estatal.

En el texto del documento legal que lleva la firma del gobernador Ignacio "Nacho" Torres y la refrenda del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, se hace hincapié "en el significado social y espiritual de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo", ante lo cual "con la finalidad de facilitar la preparación de las tradicionales fiestas, se considera conveniente otorgar asueto administrativo".

Además se subraya que la medida "permitirá a los ciudadanos festejar con tranquilidad, reduciendo las aglomeraciones y la posibilidad de acontecimientos automovilísticos".

SL