Martes 16 de Diciembre de 2025
16 de Diciembre de 2025
Asueto administrativo en Chubut los días 24, 26 y 31 de diciembre además del 2 de enero

Alcanza al personal de los organismos centralizados y descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo, entes autárquicos, sociedades del Estado y sociedades con aporte mayoritario estatal.
Escuchar esta nota

 

El Gobierno del Chubut comunicó este lunes por la tarde la decisión de otorgar asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre además del 2 de enero tras considerar la importancia que estas fechas tienen tanto para las familias chubutenses como la implicancia para las economías regionales y el movimiento turístico.  

 

La medida, establecida mediante decreto provincial, alcanza al personal de los organismos centralizados y descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo, entes autárquicos, sociedades del Estado y sociedades con aporte mayoritario estatal.

 

En el texto del documento legal que lleva la firma del gobernador Ignacio "Nacho" Torres y la refrenda del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, se hace hincapié "en el significado social y espiritual de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo", ante lo cual "con la finalidad de facilitar la preparación de las tradicionales fiestas, se considera conveniente otorgar asueto administrativo".

 

Además se subraya que la medida "permitirá a los ciudadanos festejar con tranquilidad, reduciendo las aglomeraciones y la posibilidad de acontecimientos automovilísticos".

 

