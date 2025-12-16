18°
Martes 16 de Diciembre de 2025
Se abrieron las inscripciones para el Desafío Capri

El link solo está habilitado para un cupo de 200 corredores a un precio promocional
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Falta mucho y falta poco. Por ende, no hay que demorarse. Se viene una nueva edición del Desafío Capri y ya muchos “preparan las patitas”.

 

Y Pablo Nahuelquir, que entiende y mucho en eso de poner un manto de suspenso a la carrera, abrió las inscripciones solo para 200 corredores quienes abonarán un precio promocional, en cualquiera de las tres distancias, para participar de la carrera que ya está en el corazón de todos, en el Desafío Capri que se llevará a cabo el domingo 16 de mayo, en su 13° edición.

 

 

Claro que anoche se abrió el link solo para los primeros 200 corredores a un premio promocional remarcando que una vez que se complete el cupo recién en el mes de febrero se reabrirá el link nuevamente.

 

Las tres distancias que componen el Desafío Capri son 12, 17 y 21 km por increíbles paisajes de montañas y senderos.

 

 

El precio promocional de lanzamiento, recordemos que el link se cierra con los primeros 200 cupos, es de 35 mil pesos para cualquiera de las tres distancias y está incluida la remera oficial del Desafío Capri 2026.

 

Luego de anotarse en el link, los atletas deberán realizar la transferencia a alias: Capriesquel de Pablo Ariel Nahuelquir.

 

Luego deberán enviar el comprobante de pago al whats app: +54 9 2945 554490 detallando nombre completo del corredor a acreditar.

 

Los interesados podrán anotarse a través del siguiente link: DESAFIO CAPRI 2026

 

