Trabajadores Comunitarios de Salud realizan el cierre anual y definen líneas de trabajo para 2026

La Unidad de Gestión Descentralizada de la Zona Norte llevará adelante el próximo miércoles 17 de diciembre la última reunión del año del Servicio de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno (TCST), en el marco del cierre anual y la apertura de la primera ronda de trabajo correspondiente al próximo ciclo.



Así lo confirmó Zulema Ríos, supervisora zonal de Trabajadores Comunitarios, quien explicó que durante el encuentro se realizará un balance integral de las acciones desarrolladas a lo largo del año, con la participación de supervisores intermedios provenientes de los distintos hospitales y puestos sanitarios que integran la unidad de gestión.



En la reunión estarán representados hospitales del área cordillerana y rural, entre ellos Hospitales Rurales Trevelin, Corcovado, Río Pico, Gobernador Costa, San Martin, Tecka, Cushamen, Cholila, Lago Puelo, Epuyén, El Hoyo, Gualjaina, sub Zonal el Maitén, el Puesto Sanitario Aldea Epulef y Colan Conhué, y el Área externa del HZE, además de los 14 hospitales rurales y parajes que dependen de esta unidad, garantizando una mirada territorial amplia y federal del trabajo sanitario comunitario.



Uno de los ejes centrales del encuentro será el cierre del relevamiento sociodemográfico anual, una herramienta clave que permite obtener múltiples indicadores sanitarios y socioambientales a partir del trabajo en terreno. Según explicó Ríos, esta instancia busca unificar criterios, despejar dudas operativas y asegurar que el balance anual refleje con precisión el trabajo realizado por los equipos durante todo el año.



Además del análisis de lo actuado, la jornada servirá para presentar las novedades, acciones y criterios de trabajo previstos para 2026, dando inicio formal a la primera ronda del año, que abarcará los meses de enero, febrero y marzo.



En ese marco, se anunció un plan de capacitaciones destinado a los trabajadores comunitarios, quienes luego replicarán los contenidos en sus respectivos hospitales y equipos locales. Entre los temas destacados se encuentra la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico, con una capacitación a cargo de la pediatra Julieta Carciente, centrada en medidas preventivas y hábitos saludables.



Asimismo, se abordará la prevención del Hantavirus, con una capacitación sobre medidas preventivas y pautas de alarma que estará a cargo del doctor Emiliano Biondo, integrante del equipo del Área Programática.



Finalmente, Ríos remarcó que se continuará fortaleciendo el trabajo en visitas domiciliarias, poniendo especial énfasis en la detección de riesgos ambientales, el acceso a agua segura y la promoción de hábitos saludables, herramientas fundamentales para prevenir enfermedades complejas y proteger la salud de las comunidades.



De esta manera, el cierre anual del TCST no solo permitirá evaluar lo realizado, sino también consolidar una planificación estratégica que refuerce el trabajo territorial y preventivo durante el próximo año.



