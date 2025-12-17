Hasta el momento seis equipos aprovecharon el descuento para Casa del Dragón

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Hay muchas consultas para ser parte de la fiesta del handball. Hay mucho interés para participar en lo que será, si dudas, uno de los torneos más convocantes de la región, donde arrancó siendo un torneo patagónico y ahora ya se estima que tendrá ribetes a nivel nacional.

Hasta el momento solo seis equipos abonaron las inscripciones, con precio bonificado, para ser parte de la fiesta del Handball, recordando que con un 20% de descuento los equipos se podrán anotar antes del 30 de diciembre.

La tercera edición del torneo Casa del Dragón de handball categoría libre se jugará en el gimnasio municipal Eduardo Bjerring de Trevelin con un cupo máximo de 16 equipos, ocho de varones y otros ocho equipos de mujeres.

Por lo que se pudo averiguar hasta el momento hay anotados cuatro equipos de Esquel (dos del municipal y otros dos del Club Malvinas) y otros dos de la localidad de Trevelin.

Hay que tener en cuenta que el costo de inscripción por equipos es de 500.000 pesos, pero si se anotan (y pagan) antes del 30 de diciembre, el valor se reduce a 400.000 pesos, es decir un 20% de descuento.

Por otra parte, como dato importante para los equipos de afuera, de alojarse en Trevelin en los establecimientos registrados dentro del ámbito de la Secretaría Municipal de Turismo, el costo de inscripción se reduce, además, un 15%.

Para sacar una cuenta rápida. Un equipo de afuera que se anote antes del 30 diciembre y que se aloje en Trevelin, en lugar de pagar 500 mil pesos por el valor de la inscripción abonará un 35% menos (15% + 20%), es decir pagará 325 mil pesos. Un descuento por demás importante para tener muy en cuenta.

Debemos señalar que hay un equipo de Ushuaia interesado en participar del torneo, al igual que el seleccionado de la provincia de Chubut podría tomar parte del mismo.

También hay equipos de Neuquén y Rio Negro interesados. Claro que desde la organización están tratando de arreglar “buenos precios” con los prestadores turísticos de Trevelin, teniendo en cuenta que unas 15 personas (un equipo) se alojarían entre cuatro y cinco días en la zona.

Se informó también hay equipos de la FEMEBAL de Buenos Aires interesados en participar, pero en este caso están viendo de conseguir pasajes aéreos por demás económicos para llegar hasta Trevelin.