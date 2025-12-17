16°
Miércoles 17 de Diciembre de 2025
17 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Autopsia y deudas millonarias: las claves de la investigación por el soldado hallado muerto en Quinta de Olivos

La Justicia Federal avanza en la investigación del fallecimiento de R.A.G., el granadero de 21 años hallado sin vida en la residencia presidencial. La hipótesis de suicidio cobra fuerza tras el hallazgo de una carta de despedida.
Por Redacción Red43

La Justicia Federal continúa su investigación para esclarecer la muerte de R.A.G., el soldado del Ejército Argentino de 21 años que fue hallado sin vida este martes en la Quinta de Olivos. El cuerpo del joven militar, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo, será sometido hoy a una autopsia en la Morgue Judicial de la calle Viamonte bajo la orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado. En paralelo, los familiares del joven, nacido en Formosa y domiciliado en Misiones, se presentaron ante la magistrada para seguir de cerca las actuaciones de una causa que, por el momento, apunta a un cierre rápido bajo la hipótesis principal de suicidio.

 

Los primeros análisis en la escena del hecho indicaron que el soldado perdió la vida tras recibir un disparo de fusil FAL en el cráneo. El arma de asalto fue encontrada junto a él en la garita donde cumplía funciones de seguridad bajo órdenes de la Casa Militar. En el lugar también se halló una carta manuscrita dirigida a su familia y a sus camaradas en la que el joven pidió perdón varias veces y adujo atravesar problemas económicos derivados de una fuerte deuda. Su perfil crediticio muestra compromisos financieros en blanco por casi dos millones de pesos con diferentes bancos, mientras que el pago de su salario dependía de la Contaduría General del Ejército.

 

El hallazgo del cadáver movilizó de inmediato a la Policía Federal Argentina, encargada de la seguridad externa, y activó los protocolos de seguridad coordinados por la Casa Militar para la custodia interna del predio. Este organismo trabajó junto a la DUOF San Isidro y autoridades de Seguridad Presidencial para preservar la escena y recolectar las pruebas necesarias que permitan descartar la intervención de terceros. Aunque el presidente Javier Milei fue informado del incidente de manera inmediata mientras se encontraba en la Casa Rosada para recibir al dirigente chileno José Antonio Kast, su agenda oficial no sufrió modificaciones.

 

El trágico episodio generó fuertes debates en redes sociales sobre los salarios del personal militar y la importancia de la salud mental en las fuerzas de seguridad. Mientras la investigación avanza bajo estricta reserva, el caso se suma a otros incidentes recientes en la residencia oficial, como la amenaza de bomba registrada en junio pasado que también fue investigada por Arroyo Salgado. Por ahora, no se han impartido nuevas directivas a las fuerzas de seguridad, mientras se esperan los resultados finales de la autopsia para confirmar de manera oficial las causas del fallecimiento y llevar certezas a los familiares y compañeros del joven granadero.

 

 

 

E.B.W. 

 

 

