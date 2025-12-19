16°
19 de Diciembre de 2025
medio-ambiente
Por Redacción Red43

Cuando el hombre ataca: una lancha impidió que una orca pueda alimentarse

Ocurrió en Punta del Marqués, un Área Natural Protegida. Este tipo de acciones no solo afecta a los animales también conspira contra el ecosistema marino.
Escuchar esta nota

Un nuevo episodio de intervención humana indebida encendió las alarmas en Punta del Marqués, luego de que una lancha navegara sin autorización dentro del Área Natural Protegida y perturbara el comportamiento de una orca que se acercaba a la costa en busca de alimento.

 

La presencia de la embarcación interrumpió la secuencia natural de caza del cetáceo, impidiéndole completar su alimentación. Especialistas advierten que este tipo de acciones no solo afecta directamente a los animales, sino que también genera un impacto negativo en el equilibrio del ecosistema marino, especialmente en zonas que cuentan con resguardo ambiental.

 

El ingreso de embarcaciones a estos espacios está expresamente regulado, ya que se trata de áreas sensibles donde la fauna silvestre desarrolla conductas clave para su supervivencia. La falta de cumplimiento de estas normas representa una infracción ambiental y una amenaza para la biodiversidad.

 

Aún no se ha informado si se pudo identificar a quienes iban en la lancha y que tipo de sanción les cabe. Las orcas son animales con “mala prensa” pero en realidad realizan la caza (sobre todo de crías de lobos marinos) para alimentarse. Generalmente se mueven en manadas y han desarrollo un estilo de caza único en el mundo: el varamiento intencional.

 

 

