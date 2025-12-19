Chamorro: "hasta la fecha no ha llegado ninguna respuesta" sobre detalles consultados del Presupuesto 2026

La concejal Evangelina Chamorro tomó la palabra en el Concejo Deliberante el día de hoy viernes 19 de diciembre, para expresarse como parte de la Comisión de Hacienda.



“Parece que vivimos en universos paralelos y miramos las cosas de distinto ángulo”, remarcó al referirse sobre la invitación al Intendente Matías Taccetta a exponer sobre el presupuesto 2026: “El señor Intendente fue convocado por la minoría, hay por lo menos dos despachos donde se lo convoca, el cual el oficialismo no acompañó y después el señor Intendente era convocado un día en el cual podía participar muy brevemente porque luego posteriormente tenía un vuelo”.



Chamorro marcó la falta de detalles en los papeles presentados: “En relación estrictamente a números, que es el tratamiento exclusivo del presupuesto, números destinados a distintas acciones pensadas para el año 2026, nadie, pero nadie excepto el secretario Ripa que trajo una hojita suelta con unos números en relación a gastos sobre cordón cuneta, adoquinado y demás mínimo, un cuadrito Excel mínimo, no había, no hubo información”.



La concejal concluyó que siguen a la espera de detalles técnicos sobre el presupuesto: “una serie de preguntas que se le hicieron desde la oposición, tanto Unión por la Patria como nosotros (Frente Vecinal), que quedaron asentadas en los despachos pero hasta la fecha no ha llegado ninguna respuesta, así que bueno sólo para dar fe, porque si no parece que en la comisión pasaron cosas que no sucedieron”.



SL

