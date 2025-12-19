Confirman las condenas por los incendios y destrozos ocurridos en Rawson en 2021

El tribunal revisor hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y rechazó los planteos defensivos y ratificó las sentencias dictadas por los jueces Eve Ponce y Javier Allende, conforme la teoría del caso sostenida por la Fiscalía.

La Cámara revisora confirmó en todos sus términos las sentencias dictadas en la causa por los incendios y graves daños ocurridos el 16 de diciembre de 2021 en la ciudad de Rawson. El fallo ratificó tanto la declaración de responsabilidad penal como la imposición de la pena, conforme la teoría del caso expuesta por la Fiscal General Jefe de la UFEYDA Rawson, Florencia Gómez.

El tribunal revisor estuvo integrado por los jueces Adrián Barrios, Alejandro De Franco y César Zaratiegui, quienes rechazaron los planteos presentados por las defensas y confirmaron las resoluciones adoptadas oportunamente por la jueza Eve Ponce y el juez Javier Allende.

Durante la instancia de revisión, las defensas solicitaron nulidades y cuestionaron distintos aspectos de las sentencias. La Fiscal General Jefe Florencia Gómez respondió cada uno de los agravios en tiempo y forma. Finalmente, el tribunal concluyó que los planteos defensivos no lograron ser debidamente fundamentados ni acompañados de prueba suficiente como para invalidar las resoluciones impugnadas.

El caso

Los hechos juzgados se produjeron en una de las jornadas de mayor violencia social de la historia reciente de la provincia del Chubut. Si bien gran parte de la ciudadanía se manifestó de manera pacífica, distintos grupos protagonizaron incendios intencionales, ataques a edificios públicos pertenecientes a los tres poderes del Estado, saqueos y enfrentamientos con la policía, provocando daños graves e irreparables a la comunidad.

R.G.