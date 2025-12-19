Se aprobó el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Tarifaria de Esquel

En la Décima Octava Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, realizada en la mañana de voy viernes 19 de diciembre, se realizó la votación por el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Tarifaria de Esquel

Con los votos positivos de Rafael Crea del Blanco, Paula Daher Scaglioni, Liza Arrúa Zieseniss, Rubén Álvarez y Susana Pérez Arteaga, se realizó la aprobación.

La negativa tuvo un largo fundamento expuesto tanto en el debate como en la Hora de Preferencia, pidiendo que el proyecto vuelva a Comisiones, lo cual fue votado en la negativa y se continuó con el tratamiento y la votación.

Fueron los concejales Fernando González Raposeiras, Martín Escalona, Evangelina Chamorro y Silvana Sanchez Albornoz quienes expusieron su negativa.

El proyecto es un pilar para la gestión Municipal del próximo año, por lo que el debate se extendió tanto en los objetivos, números y partidas asignadas, como en lo político del contexto en que esto se realiza.

SL