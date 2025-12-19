16°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 19 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
19 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Se aprobó el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Tarifaria de Esquel

El Concejo Deliberante de Esquel aprobó el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Tarifaria, tras un largo debate en la jornada de hoy viernes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la Décima Octava Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, realizada en la mañana de voy viernes 19 de diciembre, se realizó la votación por el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Tarifaria de Esquel

 

Con los votos positivos de Rafael Crea del Blanco, Paula Daher Scaglioni, Liza Arrúa Zieseniss, Rubén Álvarez y Susana Pérez Arteaga, se realizó la aprobación.

 

La negativa tuvo un largo fundamento expuesto tanto en el debate como en la Hora de Preferencia, pidiendo que el proyecto vuelva a Comisiones, lo cual fue votado en la negativa y se continuó con el tratamiento y la votación. 

 

Fueron los concejales Fernando González Raposeiras, Martín Escalona, Evangelina Chamorro y Silvana Sanchez Albornoz quienes expusieron su negativa.

 

El proyecto es un pilar para la gestión Municipal del próximo año, por lo que el debate se extendió tanto en los objetivos, números y partidas asignadas, como en lo político del contexto en que esto se realiza.

 

SL

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trabajadores de parilla "La Montaña" sorprendieron a su empleador con espíritu navideño
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 Se registró un despiste vehicular durante la madrugada
4
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
5
 Intervención ante el incendio en el predio de Vialidad
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
5
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -