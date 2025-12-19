Sin entrenamientos, San Martín jugará este domingo el partido más importante

Es increíble, pero es la verdad. San Martín de Esquel jugará este domingo el partido más importante de los últimos tiempos. Está a solo 40 minutos de salir campeón y de conseguir el pasaporte para el Torneo Federal.

Jugará el tercer (y definitivo) partido ante Lacar de San Martin de Los Andes, encuentro que se jugará en este domingo, a las 17 horas, en el Gimnasio Municipal n° 3 de Bariloche.

Lo increíble de todo esto es que el elenco de Esquel hace más de tres semanas que no entrena. No puede entrenar.

No tiene espacio, no tiene lugar. Las fiestas de egresados colmaron todo.

Ya se sabe que durante todo el mes de diciembre el gimnasio de San Martin se encuentra cerrado por las fiestas de egresados (un gran ingreso para el club) y por ello, el partido de ida se jugó en el Gimnasio Municipal de Esquel, que tiene las mismas dimensiones pero que a nivel referencia es totalmente distinto con el gimnasio ubicado en Fontana y Alvear.

Fue como jugar en cancha neutral, pero ganó.

Y San Martin había ganado ese primer partido por ocho puntos de diferencia. Apenas un par de horas pudieron alquilar algún que otro gimnasio y con nulo entrenamiento hicieron el viaje a San Martin de Los Andes para la revancha.

La derrota fue por cuatro y la definición se extendió por una semana más. Pero sin entrenar, salvo el alquiler de una hora en el gimnasio de Independiente, pero con un solo aro.

San Martín jugará este domingo el partido más importante de los últimos tiempos, en condiciones que no son las ideales.

Los pibes y no tan pibes del equipo de San Martin salen a la cancha por el amor a la camiseta, como lo hicieron siempre, pero en este caso sin entrenamientos específicos de básquet y apenas picando una pelota.

En el programa Sucesos Deportivos, que se emite en Radio Nacional Esquel, surgió la siguiente charla con el entrenador Daniel “el Ruso” Kees.

Una charla extensa, por cierto. Porque siempre “el Ruso” tira y tira y siempre tira títulos. Cada frase de él es un título.

- ¿Ruso que pasó en estos dos partidos ante Lacar? Recordemos que el primero fue una victoria por ocho puntos y luego una derrota por cuatro. De hecho, el primero de los partidos fue en cancha neutral, porque se jugó en el gimnasio municipal de Esquel.

- No, ni hablar. Ni me hablés de las canchas, porque la calentura que tengo es impresionante.

- ¿Por qué?

- Escuchame, hace casi 20 días que no entrenamos. Nosotros estamos jugando una final del Pre Federal sin cancha, no tenemos cancha. Están todas ocupadas con el tema de los bailes de egresados. Están todas ocupadas, o sea, no estamos entrenando.

Hoy (por el jueves 18) conseguimos el Club Independiente para alquilar una obra, donde vamos a ir, pero le falta un aro. Estamos entrenando con un solo aro.

Tengo un veneno. Es la primera vez en la historia que llegamos a una final de un Pre Federal y hace tres semanas que no entrenamos.

Vos me conocés claramente y sabés que no busco excusas. Lo que estoy diciendo es luego de hacer un análisis de la realidad.

- Volvamos a lo deportivo, dejando de lado la parte de la cancha. El domingo puede pasar cualquier cosa y el título es posible.

- Si, si, cualquier cosa puede pasar. Nosotros estamos bien, somos un equipo difícil, definitivamente somos un equipo muy difícil. Acordate que todos trabajan, los cinco mayores que tengo son todos laburantes. Laburan todos los días de la semana, para luego ir a entrenar, a veces tuvimos que ir a las 10 de la noche a entrenar. nos cuesta “un huevo” todo.

El plantel que tengo es bastante particular. No tengo jugadores entre 20 y 30 años, tengo de 30 años para arriba y de 20 años para abajo. Es una locura y sin embargo hemos logrado hacer un equipo competitivo, donde ya te digo, dejamos afuera a cuatro equipos muy fuertes en la zona (Los Pehuenes, Torino de El Bolsón, Dina Huapi, Municipalidad de Bariloche) y con una proyección de chicos que vienen de abajo por el trabajo que están haciendo en categoría formativa Seba Fogliatti y Seba Moretti.

Abajo se está haciendo un trabajo muy bueno y realmente estoy muy contento con eso.

- ¿Y qué pasa si ganan? Le generan “un flor de despiole” a la comisión directiva.

- No, no, ya te lo digo ahora. Yo no puedo seguir con esto que vos me estás diciendo, es una proyección que no es válida para mí, para mi pensamiento. En lo que tiene que ver mi gestión mi único objetivo es la formación y conformación de categorías formativas hasta 19 años.

Una Liga Federal significa otra cosa, hay que traer 6 ó 7 jugadores pagos, el club tendrá que traer otro técnico, porque yo no puedo hacerme cargo, tengo mi trabajo y esto es full time. Para mí no es algo que sea viable, pero no lo defino yo.

Son distintos proyectos. Por ahí el club dice vamos a jugarlo, pero no es lo mío. Para mí el gasto es terrible. Hoy un jugador semiprofesional está cobrando más de un millón de pesos, y hay que traerlo con casa y comida. Y hay que traer un equipo titular, porque ¿cuántos jugadores tenemos para jugar en el Federal?

QUE LEJOS ESTAMOS DEL MUNDO

Es cierto, no hay clubes de la zona que tengan una estructura para solventar un campeonato de este estilo. Consideramos que, si entra un dinero a las arcas del club, ese dinero debería utilizarse para la compra de pelotas, de indumentaria deportiva, de mejorar la iluminación, de cambiar el piso flotante.

Tal vez sea necesario reacondicionar el albergue.

Y ni que hablar (o escribir) del terreno que está al lado. Con mucho de gestión, se podría construir un nuevo gimnasio y tener más espacio para el fútbol infantil, para el vóley y para el básquet entre otras tantas actividades que se puedan sumar (fotos gentilezas de José Luis Reybaud y SUR Deportivo).