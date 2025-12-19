Control marítimo: Argentina vuelve a tener presencia frente a la pesca ilegal

El Capitán de Fragata Darío Proni Maiolini, Comandante de las cuadrillas de la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, realizó un balance detallado sobre las operaciones de vigilancia y control del mar durante el presente ciclo. Según el jefe militar, el escenario actual es sumamente favorable gracias a la renovación de equipamiento técnico. "Realmente el balance hasta a esta altura del año es muy positivo, la incorporación de las aeronaves que hemos recibido hasta el momento han permitido retomar con la actividad de vuelo, con el adiestramiento y también con la posibilidad de cumplir con la misión de las cuadrillas", explicó.⁣

⁣

Este fortalecimiento operativo ha impactado directamente en la capacidad de protección de los intereses nacionales. Al respecto, el Comandante señaló que en lo que respecta al control del mar, "la Argentina volvió a tener presencia, volvió a poder ejercer soberanía sobre nuestros recursos naturales y nuestras zonas de interés en el mar". Esta capacidad operativa funciona como un elemento de disuasión clave para todos aquellos pesqueros que de manera ilegal buscan atravesar la línea de nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE).⁣

⁣

Desde el año 2022, la estrategia de vigilancia se centralizó bajo una estructura unificada. "Se creó el Comando Conjunto Marítimo, con lo cual el Estado Mayor Conjunto buscó concentrar todos los esfuerzos en lo que es control de nuestra zona económica exclusiva", detalló Proni Maiolini. Este comando, con base en Buenos Aires, cuenta con una central de operaciones que monitorea de manera satelital toda la actividad de los buques en zonas próximas a la milla 200, ejerciendo el control operacional de todos los medios para evitar la depredación.⁣

⁣

La operatividad se logra mediante la coordinación de diversos recursos estratégicos: "Tanto unidades aeronavales como es el P3 en esta escuadrilla, como fue en su momento el B200 de la escuadrilla de vigilancia marítima, y unidades de la flota de mar y la división de patrullados marítimos". Mientras los primeros tienen base en Puerto Belgrano, los segundos operan desde Mar del Plata, trabajando de manera conjunta y combinada para evitar la fuga de recursos nacionales.⁣

⁣

Sobre el protocolo de actuación ante una infracción, el Capitán aclaró que se informa a la Subsecretaría de Pesca y se da intervención a la Fiscalía provincial correspondiente según la geografía. "Si los encuentran pescando dentro de nuestra zona económica exclusiva, se puede hacer una persecución, hay un procedimiento para seguir a un barco pesquero, un pesquero ilegal, donde finaliza de ser necesario con la captura del mismo", afirmó. En caso de que el infractor logre salir de la zona antes de ser interceptado por unidades de superficie, se realiza un comunicado por canal 16 informando la infracción para que las acciones legales lleguen al armador o al país de bandera.⁣

⁣

Finalmente, Proni Maiolini graficó la magnitud del desafío actual en el litoral marítimo: "Para que se den una idea, en el último vuelo había concentraciones de aproximadamente 350 barcos, cerca de la zona económica exclusiva". El Comandante advirtió que siempre se detectan buques que "pinchan" la línea divisoria por márgenes muy escasos, de entre 50 y 100 metros. "Que entran momentáneamente, nos ven entonces cuando salen, o justo los agarramos que están maniobrando para retomarse en navegación, pero igual están en infracción", concluyó.



T.B