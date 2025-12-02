Un auto quedó varado en Cerro Cóndor, producto de las fuertes lluvias

En el día de ayer lunes, siendo aproximadamente las 21 horas, Vialidad Provincial recibió un alerta acerca de un matrimonio y su hija (menor de 3 años) perdidos en la ruta.

La familia transitaba un camino vecinal desde la zona de Cerro Cóndor a Mallín grande, abordo de un vehículo Renault fuego, muy fuera de su itinerario de llegada, que debería haber sido a las 14 horas.

Personal de la Delegación Paso del Sapo, a cargo del Sr. Martín Bengoa en conjunto con efectivos de Vialidad Provincial Jurisdicción Zona Noroeste a cargo del Sr. Mario Salinas, (apostados en la localidad de Cerro Cóndor) organizan un operativo de búsqueda y rescate.

Desde Vialidad Provincial se puso a disposición, una camioneta 4x4 y una Retroexcavadora para la búsqueda.

Aproximadamente a las 23.20 horas encontraron al matrimonio y su hija, en buen estado de salud.

El auto se había encajado y ellos se resguardaron en un viejo puesto cercano.

En ese momento, fueron evacuados al puesto sanitario de Cerro Cóndor. Finaliza el operativo cerca de las 00 horas.

