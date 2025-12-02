18°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 02 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutCerro CóndortormentaTemporal
02 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Un auto quedó varado en Cerro Cóndor, producto de las fuertes lluvias

Un matrimonio junto a su hija de 3 años se resguardaron en un viejo puesto cercano hasta ser rescatados en horas de la medianoche. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el día de ayer lunes, siendo aproximadamente las 21 horas,  Vialidad Provincial recibió un alerta acerca de un matrimonio y su hija (menor de 3 años) perdidos en la ruta.

 

La familia transitaba un camino vecinal desde la zona de Cerro Cóndor a Mallín grande, abordo de un vehículo Renault fuego, muy fuera de su itinerario de llegada, que debería haber sido a las 14 horas.

 

Personal de la Delegación Paso del Sapo, a cargo del Sr. Martín Bengoa en conjunto con efectivos de Vialidad Provincial Jurisdicción Zona Noroeste a cargo del Sr. Mario Salinas, (apostados en la localidad de Cerro Cóndor) organizan un operativo de búsqueda y rescate.

 

Desde Vialidad Provincial se puso a disposición, una camioneta 4x4 y una Retroexcavadora para la búsqueda.

 

Aproximadamente a las 23.20 horas encontraron al matrimonio y su hija, en buen estado de salud.

 

 El auto se había encajado y ellos se resguardaron en un viejo puesto cercano.

 

En ese momento, fueron evacuados al puesto sanitario de  Cerro Cóndor. Finaliza el operativo cerca de las 00 horas.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Detuvieron en Esquel a empresario correntino acusado de fraude por más de $67 Millones
2
 “El uniforme se siente y la institución se respeta”: la Policía del Chubut suma nuevos agentes
3
 Corrió casi 2.000 kilómetros con un carrito desde Chascomús para correr la Q-Trail en Esquel
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Alejandra Carinao y Luis Cayulef fueron los más rápidos en los 10KM por la inclusión
1
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -