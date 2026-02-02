La UNPSJB abrió las inscripciones para el Doctorado en Derecho

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (FCJ-UNPSJB) informó la apertura de inscripciones para el Doctorado en Derecho – Cohorte Especial 2026. Esta propuesta de máxima calidad está dirigida específicamente a profesionales del Derecho que deseen profundizar su formación en el ámbito investigativo y académico de alto nivel.

El programa se desarrolla mediante un convenio estratégico con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La carrera cuenta con el respaldo de la Resolución CONEAU N.º RESFC-2021-305-APN-CONEAU#ME, lo que garantiza los estándares de calidad exigidos a nivel nacional. La dirección está a cargo del Dr. Walter Carnota, un jurista y académico de reconocida trayectoria en el país.



La carrera ha sido diseñada bajo un esquema híbrido que se adapta a las necesidades de los profesionales. La cursada se organiza mediante clases virtuales sincrónicas, que se dictarán todos los días miércoles en el horario de 15:00 a 19:30 horas. Esta formación a distancia se complementa con una instancia presencial de carácter obligatorio, que consiste en un encuentro por cada cuatrimestre a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Información y Consultas



Aquellos interesados en obtener más detalles sobre el plan de estudios, requisitos de admisión y aranceles, pueden comunicarse directamente a través del correo electrónico oficial: doctoradoderechofcj@gmail.com.