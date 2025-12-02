El Consejo Municipal de Prevención y Asistencia de las Adicciones realizó su última sesión del año

Noelia Torres es parte del Consejo Municipal de Prevención y Asistencia de las Adicciones, dependiente del Área de Desarrollo de la Municipalidad de Esquel.



En su última reunión del año, el Consejo realizó su balance del año: “Tuvimos 11 encuentros fijos durante este año, siempre el primer martes de cada mes. La verdad es que se ha mantenido un grupo sólido, constante, muy representativo porque son distintas instituciones que venimos trabajando con muchos objetivos alcanzados”, explicó Torres.



El foco en el consumo local y la concientización: “Hicimos foco particularmente este año, el consumo problemático de alcohol, a través de distintas campañas de sensibilización, no solo en repartir bolsitas, sino también en la producción audiovisual de un video que estuvo circulando en las redes. Y bueno, la verdad es que son varias cosas. Aparte de las bolsitas que pudimos y también fue muy buena la articulación con distintas áreas”.



Las temáticas puntuales, orientadas a las áreas específicas: “Derivar muchas de las situaciones a las áreas específicas. Hablar muchas veces o ayudar en que la gente pueda acceder a esos turnos o a esas consultas”.



El contacto con el Consejo, ahora en redes sociales: “Tenemos una red social que abrimos hace muy poquito, que está en Instagram y ahí vamos subiendo un poco lo que venimos trabajando y que la gente también pueda estar al tanto de cada paso que viene dando el consejo”.

https://www.instagram.com/prevencionadicciones.esquel/?igsh=MWdtcmQwNWp0MTJxcg%3D%3D#





SL

