Martes 02 de Diciembre de 2025
Día de las Personas con Discapacidad
02 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

“El arte de ser”: el Centro de Día abre su muestra anual a la comunidad

La coordinadora Cynthia Duflós destacó que la exposición, impulsada en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, busca visibilizar el trabajo de los 30 jóvenes y adultos que participan diariamente en los talleres.
Cynthia Duflós, coordinadora del Centro de Día, se refirió a la muestra anual "El arte de ser". 

 

"Somos el Centro de Día de Jóvenes y Adultos con Discapacidad y estamos dentro del marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Los chicos están realizando una muestra que se llama 'El arte de ser' y tuvo lugar a mediados de este año, entre todos decidimos volver a hacer esta presentación con la idea de poder acercar el Centro de Día a la comunidad", detalló Duflós. 

 

El Centro de Día de Jóvenes y Adultos con Discapacidad tiene alrededor de 30 concurrentes y busca difundir su arduo trabajo en espacios "comunes" de la comunidad: "Los jóvenes concurren de 8:00 a 16:00 hs, tienen una modalidad simple y una jornada extendida. Durante el transcurso de la jornada están divididos en diferentes talleres. Cada uno tiene un taller distinto, de acuerdo a su funcionalidad y a sus intereses". 

 

La muestra y todas sus propuestas estarán disponibles hasta las 12:30 hs. 

 

 

R.G.

 

