Así continúa hoy el incendio en Villa Lago Rivadavia

El comunicado oficial siendo las 22,00 horas de hoy viernes 30 de enero estima una superficie afectada en jurisdicción provincial: 16765 hectáreas.

La superficie fue trazada según Imagen Sentinel -2.

Continúa ACTIVO el incendio de PN Los Alerces que pasó a jurisdicción provincial, sector Villa Lago Rivadavia.

Continúan las condiciones de peligro. Las temperaturas continuarán elevadas con bajos valores de HR. Por las tardes, se incrementará el viento.

En los Murmullos, se consolidaron fajas con herr manuales, y atendiendo los focos secundarios dispersos en el lugar.

En la zona de la Villa L. Rivadavia, el personal de Prot Ciudadana trabajó sobre ptos calientes y reforzando líneas cortafuegos con herr manuales y tareas de enfriamiento con eq de agua. Luego, este mismo personal se trasladó al pinar de Geréz para contención de puntos calientes y repaso de líneas cortafuegos. También realizaron enfriamientos de éstas líneas con agua.

En el sector de La Momia, el personal construyó líneas cortafuegos y finalizó con el anclaje de las mismas. Los trabajos se efectuaron con herramientas manuales y equipos de agua. De la misma manera trabajaron sobre un foco secundario importante en el lugar, con herramientas manuales y equ de agua.

En los sectores de Marchand, Simón y Piedras Bayas se efectuaron trabajos de líneas cortafuegos con apoyo de la topadora sobre el perímetro del incendio. Al finalizar la jornada, varios focos tuvieron una reactivación importante, generando focos secundarios. El personal trabajó sobre estos focos secundarios, construyendo líneas con herr manuales y eq de agua.

Los medios aéreos trabajaron a requerimiento del personal en los distintos sectores.

En el sector de laguna Villarino, trabajó BV y Brigada con apoyo de particulares. Se realizaron enfriamientos sobre fajas construidas con cargadora. En este sector también trabajaron helicópteros con helibalde y 2 aviones hidrantes hasta última hora.

En el campo de Goya, un sector con actividad de fuego importante, se sumó mas personal para construcción de fajas.

Total de personal de línea: 200 combatientes y BV.

Total de personal afectado al operativo: 281.

Recursos afectados al operativo:

Camionetas: 36

Camionetas con kit: 7

Autobombas: 8

Cisternas: 5

Camiones con cisterna: 2

Camiones: 3

Camión puesto de comando (SNMF – AFE): 1

Camión con habitaciones (SNMF – AFE): 2

Auto: 1

Minibus: 2

Medios Aéreos:

4 Aviones hidrantes (SNMF -AFE)

1 Avión anfibio (SNMF -AFE)

2 Helicóptero con helibalde (SNMF – AFE)

Instituciones afectadas al operativo: Secretaría de Bosques, Deleg. Ftles - SB, Subs Prot Ciudadana, SNMF - AFE, BNS del SNMF -AFE, SPLIF Bariloche, Áreas Técnicas de SPLIF Río Negro y del SNMF - AFE, Santa Cruz, BV de la Comarca y Regional 3, Reg Pat del SNMF - AFE, SMN - SNMF AFE, Mun Cholila,El Hoyo y Esquel, Prot. Civil Esquel y El Hoyo, Hospital Rural Cholila, AVP, Pesca, Corfo, GN, APSV, Policía, Secretaría de Salud de la provincia. Min. de Seguridad, Min. de Turismo, Particulares.

Imagen tomada por el Combatiente Avanzado Claudio Díaz- Base de Servicio Esquel.