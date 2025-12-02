18°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 02 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 espectaculos EsquelTrevelinOrquesta
02 de Diciembre de 2025
espectaculos |
Por Redacción Red43

Arcos Al Sur conmovió a Esquel con imponentes obras orquestales

En dos presentaciones a sala llena en el Centro Cultural Melipal y con más de 30 músicos en escena, se interpretaron piezas emotivas y sorprendentes para la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Camerata de la Escuela Arcos al Sur, bajo la dirección de Josefina Bugallo, ofreció dos conciertos en el Centro Cultural Esquel Melipal para culminar su ciclo anual de trabajo y ensayos.

 

Los días viernes 28 y domingo 30 de noviembre, un repertorio seleccionado incluyó grandes compositores de la música clásica. La Camerata interpretará piezas de Holz, Vivaldi,, Chaikovski y Bartok. 

 

Con grandes talentos locales que son parte de la formación y se desempeñan en otras áreas, aquí se fusionaron tras las composiciones de grandes artistas, desplegando el talento colectivo de la región y con grandes sorpresas en canto lírico.

 

Estos eventos son más que simples presentaciones; representan la "culminación de un año de mucho trabajo y ensayos semanales que se sucedieron desde el mes de marzo". Por ello, los más de 30 integrantes de la Camerata, provenientes de Esquel y Trevelin, celebran la oportunidad de compartir el resultado de su esfuerzo con la comunidad.

 

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Detuvieron en Esquel a empresario correntino acusado de fraude por más de $67 Millones
2
 “El uniforme se siente y la institución se respeta”: la Policía del Chubut suma nuevos agentes
3
 Corrió casi 2.000 kilómetros con un carrito desde Chascomús para correr la Q-Trail en Esquel
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Alejandra Carinao y Luis Cayulef fueron los más rápidos en los 10KM por la inclusión
1
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -