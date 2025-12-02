Arcos Al Sur conmovió a Esquel con imponentes obras orquestales

La Camerata de la Escuela Arcos al Sur, bajo la dirección de Josefina Bugallo, ofreció dos conciertos en el Centro Cultural Esquel Melipal para culminar su ciclo anual de trabajo y ensayos.

Los días viernes 28 y domingo 30 de noviembre, un repertorio seleccionado incluyó grandes compositores de la música clásica. La Camerata interpretará piezas de Holz, Vivaldi,, Chaikovski y Bartok.

Con grandes talentos locales que son parte de la formación y se desempeñan en otras áreas, aquí se fusionaron tras las composiciones de grandes artistas, desplegando el talento colectivo de la región y con grandes sorpresas en canto lírico.

Estos eventos son más que simples presentaciones; representan la "culminación de un año de mucho trabajo y ensayos semanales que se sucedieron desde el mes de marzo". Por ello, los más de 30 integrantes de la Camerata, provenientes de Esquel y Trevelin, celebran la oportunidad de compartir el resultado de su esfuerzo con la comunidad.

SL