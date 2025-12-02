21°
Martes 02 de Diciembre de 2025
02 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Ya tiene fecha la tercera edición del Torneo Patagónico de Handball “Casa del Dragón”

Lo organiza la Secretaría de Deportes de Trevelin a través de la Escuela de Handball
Un total de 16 equipos, ocho de varones y ocho de mujeres podrán participar de la tercera edición del Torneo Patagónico de Handball, categoría libre, “Casa del Dragón” que tendrá lugar durante el fin de semana de Carnaval en el gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin.

 

Hay que destacar que este torneo es muy esperado por los amantes de handball, sobre todo de los jugadores que viven fuera de la zona y en plena vacaciones tienen ésta muy buena excusa de compartir con amigos un torneo que tiene cada vez mayor nivel.

 

 

Desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, durante el fin de semana de Carnaval, se vivirá la tercera edición cuyas inscripciones ya están abiertas y que tiene grandes beneficios si se anotan antes de fin de año.

 

Los cupos son limitados, ocho por rama y podrán participar jugadoras y jugadores nacidos desde el año 2009 para atrás, siendo la categoría Libres.

 

Claro que los equipos interesados podrán recabar mayor información al +54 9 2945 40 5842 (Nico).

 

