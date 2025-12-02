Esteban Bullrich redobla su compromiso y anuncia su candidatura presidencial para 2027

El exsenador y exministro de Educación, Esteban Bullrich, anunció su firme intención de presentarse como candidato a presidente de la Nación en las elecciones de 2027, confirmando así su regreso a la primera línea de la política argentina. La declaración, realizada a pesar de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece, subraya su inquebrantable vocación de servicio.

Bullrich explicó que su decisión no surge de un cálculo electoral, sino de una "misión" que no puede eludir. "Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027. Tengo una misión y la misión es unir a los argentinos", afirmó el dirigente, marcando la necesidad de superar la grieta como el eje central de su propuesta.

Al abordar el desafío que representa la ELA para una campaña presidencial, el exfuncionario transmitió un mensaje profundamente personal sobre su método de comunicación. "Mi campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos. Dicen que los ojos son la puerta del alma. Si lo ven, me miran a los ojos, si me escuchan, me escuchan con el alma", aseguró. Este enfoque busca trascender la comunicación verbal tradicional y establecer una conexión más profunda y emotiva con el electorado.

Además de la unidad, Bullrich hizo hincapié en la necesidad de combatir las desigualdades "existenciales" que limitan el futuro de los niños en diversas regiones del país. Con este anuncio, el exsenador busca reinsertarse activamente en el escenario político nacional, aceptando el desafío que implica su enfermedad y promoviendo un mensaje de esperanza y reconciliación para el futuro de la Argentina.



