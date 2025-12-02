La fuerza aérea recibe el primer lote de 6 Cazas F-16 con apoyo de EE. UU

Argentina espera para los próximos días la llegada de los primeros seis del total de 24 aviones caza F-16 comprados a Dinamarca, aeronaves que serán incorporadas a la Fuerza Aérea del país. Las aeronaves enfrentan un vuelo histórico que atraviesa países, fronteras y el océano Atlántico para que lleguen a destino, con un equipo de pilotos argentinos y daneses como protagonistas.

Los F-16 se desplazan con apoyo logístico crucial, incluyendo un Hércules, un Boeing 737-700 y un KC-135R Stratotanker para reaprovisionamiento de combustible, este último provisto por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

La histórica compra y su alcance estratégico

La adquisición de estos aviones de combate se concretó en abril de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei firmó el acuerdo con Dinamarca por los 24 F-16. El objetivo central de la operación es que Argentina recupere la capacidad de interceptación supersónica.

Según la resolución oficial, el valor de la operación asciende a $301,2 millones de dólares, a pagar en cinco cuotas anuales. En su momento, el Gobierno de Milei calificó la operación como “la adquisición aeronáutica militar más importante desde 1983”, año en que el país regresó a la democracia tras el fin de la dictadura militar.

El Gobierno planea que estos F-16 constituyan la columna vertebral del sistema de defensa aérea de Argentina. Esta tarea fue desempeñada durante unos 40 años por los aviones Mirage, desprogramados a finales de 2015.

El sistema F-16 adquirido a Dinamarca no solo incluye unidades monoplaza, sino también biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo. Además, el acuerdo incluye la entrega de cuatro simuladores de vuelo y ocho motores, la garantía de proveer repuestos para las aeronaves durante cinco años y la capacitación de pilotos y mecánicos.

Colaboración con Estados Unidos y posible sobrevuelo en Plaza de Mayo

En un movimiento estratégico, Argentina firmó en diciembre de 2024 un acuerdo con Estados Unidos (país considerado aliado principal por el Gobierno de Milei) por el cual el país sudamericano accederá a tecnología avanzada en comunicaciones, equipos y armamento para el programa F-16.

Aunque la llegada de los aviones caza F-16 se espera para el sábado 6 de diciembre en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, existen rumores que indican que Buenos Aires también podría disfrutar de un breve espectáculo aéreo. Las aeronaves podrían realizar un pasaje simbólico por el centro porteño, con un eventual sobrevuelo en las inmediaciones de Plaza de Mayo, antes de continuar su rumbo hacia el sur cordobés.

Esta posibilidad se refuerza con una notificación publicada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en su sitio, bajo la denominación de NOTAM (noticias a los aviadores). La publicación, el aviso A5139/2025, muestra una reserva de espacio aéreo en la región de Ezeiza que estará vigente desde el 6 de diciembre a las 13 hasta el día siguiente, el 7, a las 16. El mensaje indica que, en esas fechas, estará habilitada un área restringida destinada a maniobras de eyección controlada.





T.B