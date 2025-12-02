Este viernes arranca el Torneo “Pequeños Gigantes” de Fútbol Infantil

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Faltan ajustar algunos detalles y tal vez la confirmación de algún que otro equipo de último momento, pero ya está todo listo para que se viva la fiesta del fútbol infantil en la localidad de Rio Pico donde se llevará a cabo desde este viernes 5 y hasta el domingo 7 de diciembre (recordemos que el lunes es feriado) la segunda edición del Torneo Pequeños Gigantes, una apuesta más que interesante del área de deportes de la Municipalidad de Rio Pico.

Dicho torneo de fútbol infantil está organizado por el Área de Deportes de Rio Pico, tiene el apoyo del Municipio local, de la Agencia Chubut Deportes y de algunos comercios locales.

Cuatro serán las categorías que tomarán parte de esta segunda edición, donde recordemos que la primera se llevó a cabo en el mes de agosto y que por cuestiones climáticas se decidió que, a partir de ahora, se juegue en época veraniega.

Según se pudo saber, en la categoría 2012/13 jugarán los equipos de Castelnuovo de Comodoro Rivadavia, Deportes Rio Pico, CAI de Comodoro Rivadavia y Deportivo Senguer.

En la categoría 2014/15 estarán presentes Los Infaltables de Rada Tilly, CAI de Comodoro Rivadavia, Sarmientito de Sarmiento, Deportivo Senguer y Deportes Rio Pico.

Por su parte, en la categoría 2016/17 participarán la CAI de Comodoro Rivadavia, Sarmientito de Sarmiento y Deportes Rio Pico (mostró interés el Club Social y Deportivo Del Campo), en tanto en la categoría 2018/19 estarán presentes la CAI de Comodoro Rivadavia, Deportes Rio Pico y Cebollitas de Esquel señalando que, hasta el momento, habría un lugar para esta categoría. Claro que los equipos interesados deberían comunicarse al +54 9 2945 61-7199.

Señalemos que el Torneo “Pequeños Gigantes” se jugará en dos canchas de manera simultáneas, tanto en el Gimnasio Municipal de Rio Pico como en la cancha de césped sintético que está ubicada detrás del mismo Gimnasio Municipal y que fuera inaugurada hace poco tiempo.

Además, se informó que este miércoles se dará a conocer el cronograma de partidos y sus horarios, para que los equipos sepan con el tiempo debido y programen de la mejor manera su viaje.

Dentro de los equipos que tomarán parte de este torneo debemos señalar que uno de ellos será Cebollitas de Esquel, cuyo torneo para estos peques será una nueva y linda experiencia teniendo en cuenta lo que ocurrió hace dos semanas en José de San Marín donde tuvieron la posibilidad de jugar cuatro partidos, dos ante la CAI (Naranja y Azul) y otros dos ante El Tanque de Tecka y los locales de Costanera Sur.

En estos encuentros cosecharon dos victorias y dos derrotas (nunca se pierde, siempre se aprende) y se quedaron con el tercer lugar en el podio.

Por otra parte, hay que destacar que el futbol infantil en Rio Pico se está desarrollando con grandes resultados y que la competencia con otras localidades es, sin dudas, un paso adelante para los peques de este pueblo.

De hecho, aunque el torneo “Pequeños Gigantes” es solo para varoncitos, debemos remarcar el trabajo que, desde el área de deportes se está desarrollando con Las Leonas, cuyo equipo en la categoría 2012/13 ya tiene asegurado un lugar en las semifinales de la liga Municipal de Esquel. De hecho, terminaron primeras en su zona con victorias en todas sus presentaciones.