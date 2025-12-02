12°
Máxima de $18°C: Esquel con vientos de hasta 61 km/h y cielo mayormente cubierto

El martes 2 de diciembre la temperatura subirá, pero predominará el cielo cubierto. Se esperan vientos del Noroeste y Oeste con ráfagas fuertes, especialmente en horas de la tarde.
El clima en Esquel para el martes 2 de diciembre se presentará con cielo mayormente cubierto y un notable ascenso de la temperatura máxima, acompañada de vientos del Noroeste y Oeste. La madrugada comenzará con cielo con nubes y claros y una temperatura de 10°C a las 02:00 hs, con vientos del Noroeste de 8 - 39km/h. A las 05:00 hs, la temperatura descenderá ligeramente a 9°C con cielo parcialmente nuboso.

 

La mañana se mantendrá con cielo cubierto, alcanzando los 12°C a las 08:00 hs. Hacia las 11:00 hs, la temperatura subirá a 15°C, con vientos del Noroeste más intensos, de $19 - 53 km/h, y un índice UV en nivel 4 (Medio).

 

La tarde será el período más cálido, con temperaturas que alcanzarán los 17°C a las 14:00 hs, bajo cielo cubierto y vientos del Noroeste de 19 - 56 km/h, con un índice UV en nivel 6 (Alto). La máxima del día será de 18°C a las 17:00 hs, con cielo cubierto y vientos del Oeste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 61 km/h.

 

Finalmente, la noche se presentará parcialmente nubosa a las 20:00 hs con 15°C y vientos del Oeste de 13-55 km/h. A las 23:00 hs, el cielo estará cubierto, la temperatura descenderá a 13°C, y los vientos del Oeste se mantendrán entre 12 - 47 km/h.

 

