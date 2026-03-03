15°
Martes 03 de Marzo de 2026
03 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Alerta amarilla por lluvias y ráfagas que podrían superar los 90 km/h en la Comarca Andina

El pronóstico anticipa un martes inestable en la Comarca Andina, con condiciones que podrían intensificarse hacia la tarde. El detalle de lo que se espera.
El martes 3 de marzo comenzó con cielo cubierto y una mínima de 4°, pero lo más significativo llegará durante la tarde: el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por lluvias persistentes y viento intenso para la Comarca Andina.

 

Se esperan precipitaciones acumuladas entre 10 y 20 mm, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual, mientras que las ráfagas podrían alcanzar o incluso superar los 90 km/h en algunos sectores.

 

Lluvias más intensas por la tarde

Durante la mañana la probabilidad de precipitación se mantiene entre el 40% y el 70%, pero hacia la tarde el panorama se intensifica: la probabilidad sube al 70%–100%, con lluvias fuertes.

 

El acumulado estimado podría rondar entre 10 y 20 mm, según el alerta vigente, aunque no se descartan registros mayores en áreas puntuales.

 

 

Hacia la noche, las condiciones seguirán inestables y no se descartan lluvias mezcladas con nevadas en zonas más elevadas.

 

Viento fuerte del oeste y noroeste

El otro factor a tener en cuenta será el viento.
Se esperan velocidades sostenidas entre 40 y 65 km/h durante la tarde, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

 

Por la noche el viento continuará intenso, con ráfagas que podrían mantenerse entre 70 y 80 km/h.

 

Cómo sigue la temperatura

La jornada tendrá una amplitud térmica marcada: mínima de 4° por la mañana y una máxima cercana a los 15° durante la tarde, antes de un nuevo descenso nocturno que dejará registros en torno a los 6°.

 

 

El inicio de marzo muestra así un escenario inestable, con viento protagonista y precipitaciones que podrían sentirse con mayor intensidad en distintos puntos de la Comarca.

 

 

 

O.P.

 

