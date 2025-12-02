Chubut creó el registro Provincial de entidades religiosas para mayor transparencia

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno, avanza en la puesta en marcha del Registro Provincial de Entidades Religiosas, tras la firma de la Resolución N° 132/25 por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que reglamenta oficialmente su funcionamiento en todo el territorio provincial.

La medida se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres para fortalecer la transparencia institucional y garantizar la libertad religiosa, brindando a las entidades un marco legal claro y accesible para su reconocimiento.

El nuevo sistema, coordinado por la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Dirección Provincial de Culto, establece el procedimiento para que las entidades religiosas puedan obtener personería jurídica y registrarse oficialmente ante la Provincia, permitiendo así un funcionamiento regular y la posibilidad de acceder a distintos beneficios administrativos.

“Este registro provincial viene a ordenar, acompañar y reconocer el trabajo de las comunidades religiosas que desarrollan una tarea social y espiritual de enorme valor en cada localidad”, destacó el ministro de Gobierno del Chubut Victoriano Eraso Parodi, al subrayar que la medida “responde a una demanda histórica del sector y promueve mayor transparencia y legitimidad institucional”.

Un registro propio para las entidades religiosas

La nueva norma elimina la obligación que hasta ahora tenían las iglesias y comunidades religiosas de inscribirse como asociaciones civiles o fundaciones ante la Inspección General de Justicia (IGJ). A partir de la creación de este registro provincial, las entidades podrán obtener su reconocimiento jurídico directamente como instituciones religiosas, sin intermediarios ni estructuras administrativas ajenas a su naturaleza.

Asimismo, aquellas que actualmente se encuentren registradas como asociaciones o fundaciones podrán optar por transformarse voluntariamente en entidades religiosas bajo sus propios estatutos, sin perder sus derechos adquiridos ni la posibilidad de rubricar sus libros contables y sociales ante la IGJ.

Modernización institucional y respeto por la diversidad

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaini, destacó que “esta decisión se enmarca en el compromiso del gobernador Ignacio Torres de avanzar en una gestión moderna, inclusiva y respetuosa de todas las expresiones de fe, reconociendo el valor que tienen las instituciones religiosas en la construcción de comunidad”. Asimismo, señaló que el nuevo registro “no solo simplifica los trámites, sino que otorga mayor seguridad jurídica y autonomía a las iglesias y comunidades de fe, fortaleciendo el vínculo entre el Estado y las organizaciones religiosas”.

Con esta medida, el Gobierno del Chubut avanza en la consolidación de un marco normativo que promueve la libertad religiosa, la transparencia institucional y el fortalecimiento del vínculo con las organizaciones sociales y religiosas.