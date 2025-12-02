Peleas confirmadas para el festival de boxeo en Carrenleufú

Ya falta poco. Las entradas están en venta a un bajo costo y teniendo en cuenta el nivel de las peleas, podemos señalar que las mismas están prácticamente regaladas.

Es que por apenas 3.000 pesos uno podrá disfrutar de grandes combates, uno de ello que viene postergado desde hace tiempo.

Es que tras las lesiones que sufriera Axel Antimán en su muñeca, fue imposible, por dos veces, desarrollar el combate ante Joaquín Vega, pero dicen que la tercera es la vencida y en Carrenleufú, donde nunca hubo un festival de boxeo, será el lugar para este combate de fondo del festival que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre.

Agustín Antimán, papá de Axel, quien es uno de los organizadores de este festival, dio a conocer en las últimas horas el programa, hasta el momento, de siete peleas amateurs que se llevarán a cabo con boxeadores de Puerto Madryn, El Bolsón, El Maitén, Cerro Centinela, Esquel, Trevelin y Rawson.

Las entradas ya están en venta y tienen un costo de 3 mil pesos, venta anticipada y de 5 mil pesos, para quienes las adquieran en la puerta.

El festival está organizado por el Club Defensores de Carrenleufú, junto con la Comuna Rural y la escuela que dirige el mismo Agustín Antimán, en tanto cuenta con el apoyo de la Agencia Chubut Deportes.

LAS PELEAS CONFIRMADAS

Dylan Sacco (Puerto Madryn) vs. Marcos Napal (El Maitén)

Leandro Petrini (Cerro Centinela) vs. Brandon Cheves (Puerto Madryn)

Agustín Oyarzo (Esquel) vs. Mateo Giachero (Puerto Madryn)

José Antón (Trevelin) vs. Axel Fuentes (Rawson)

Ezequiel Crettón (Esquel) vs. Alexis Martínez (Puerto Madryn)

Rodrigo Guajardo (El Bolsón) vs. Tiziano Fuentes (Rawson)

Axel Antimán (Trevelin) vs. Joaquín Vega (Rawson)