“Más luces, menos ruido”: una experiencia para generar empatía y celebrar sin pirotecnia

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Área de Discapacidad, Género, Diversidad y Nuevas Mayorías, llevará adelante este domingo 21 de diciembre, de 19 a 21 horas en la Plaza Coronel Fontana, la actividad “Más luces, menos ruido”, en conjunto con la Cooperadora del CSAyC.

La propuesta invita a la comunidad a vivenciar el impacto que genera el sonido de la pirotecnia en personas con hipersensibilidad auditiva o dentro del espectro autista, a través de una experiencia sensorial con auriculares especiales que simulan dichos sonidos.

El objetivo es promover la empatía social y sensibilizar a la población sobre la importancia de evitar el uso de fuegos artificiales durante las fiestas, proponiendo como alternativa decoraciones luminosas que permitan celebrar con alegría, pero sin causar daño ni malestar a otras personas, animales o al ambiente.

Durante la jornada también se compartirán folletos informativos con recomendaciones y mensajes de concientización, reafirmando el compromiso de Trevelin con una Navidad más inclusiva, empática y respetuosa para todos y todas.