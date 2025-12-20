14°
Sabado 20 de Diciembre de 2025
“Más luces, menos ruido”: una experiencia para generar empatía y celebrar sin pirotecnia

Este domingo 21 de diciembre, de 19 a 21 horas en la Plaza Coronel Fontana de Trevelin se realizará la actividad “Más luces, menos ruido”, en conjunto con la Cooperadora del CSAyC.  
La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Área de Discapacidad, Género, Diversidad y Nuevas Mayorías, llevará adelante este domingo 21 de diciembre, de 19 a 21 horas en la Plaza Coronel Fontana, la actividad “Más luces, menos ruido”, en conjunto con la Cooperadora del CSAyC.

 

 

La propuesta invita a la comunidad a vivenciar el impacto que genera el sonido de la pirotecnia en personas con hipersensibilidad auditiva o dentro del espectro autista, a través de una experiencia sensorial con auriculares especiales que simulan dichos sonidos.

 

 

El objetivo es promover la empatía social y sensibilizar a la población sobre la importancia de evitar el uso de fuegos artificiales durante las fiestas, proponiendo como alternativa decoraciones luminosas que permitan celebrar con alegría, pero sin causar daño ni malestar a otras personas, animales o al ambiente.

 

 

Durante la jornada también se compartirán folletos informativos con recomendaciones y mensajes de concientización, reafirmando el compromiso de Trevelin con una Navidad más inclusiva, empática y respetuosa para todos y todas.

 

