Sabado 20 de Diciembre de 2025
20 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

La UNPSJB entregó certificados a los participantes de los talleres UPAMI en Esquel

Senderismo, Computación, Nuevas Tecnologías, Memoria, Fotografía Digital, ¿Cuenteamos Juntos?, Uso de Celulares y el taller Literario completaron su ciclo anual.
La UNPSJB entregó certificados a los participantes de UPAMI en Esquel

 

La delegada zonal, abogada María de las Nieves González encabezó el acto de entrega de certificados a los participantes de los Talleres de Universidad Para Adultos Mayores Integrados (UPAMI).

 

La ceremonia se realizó el jueves por la tarde en el salón de Asambleas de la Coop 16, donde los participantes y docentes a cargo de cada propuesta compartieron un grato momento. La apertura estuvo a cargo del grupo de danzas “2 de Abril” del Centro de Jubilados de barrios Bella Vista y Estación.

 

 

Al dirigirse a los presentes, la delegada González destacó la participación y el entusiasmo de los concurrentes, y resaltó que la llegada de la Universidad Pública a la comunidad, es el gran objetivo de la institución. Felicitó a los participantes e hizo entrega de los certificados.

 

 

En la oportunidad, recibieron certificados los participantes de Senderismo, quienes mostraron imágenes de sus caminatas, trazado y limpieza de senderos y cómo ha sido la superación de cada uno a lo largo del año. También recibieron sus certificaciones los participantes de Computación, Nuevas Tecnologías, Memoria, Fotografía Digital, ¿Cuenteamos Juntos?, Uso de Celulares y Literario. Al recibir sus certificaciones algunas participantes, como Elsa Jacobsen; comentaron sus ricas experiencias compartidas, y subrayaron la labor del coordinador del Programa, José Romero; quien cordialmente las asiste en cada encuentro semanal. 

 

El cierre del encuentro fue con el tradicional brindis de fin de año, donde ya fueron delineando las actividades que podrán hacer en el 2026. Cabe señalar que todos los jubilados de PAMI de la ciudad pueden sumarse y participar de manera gratuita. Habitualmente las inscripciones están abiertas en el mes de Marzo.

 

SL

 

 

